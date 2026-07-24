Uvode se visoke novčane kazne za parkiranje ispred vrtića: "Godinama su to zloupotrebljavali"

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić (SDP) najavio je u petak da se uskoro uvode novčane kazne za parkiranje ispred dječjih vrtića u iznosu od 260 eura za fizičke osobe i 660 za pravne osobe s ciljem sprječavanja zlouporabe rezerviranih parkirnih mjesta ispred vrtića.

Spomenute sankcije predložene su u nacrtu prijedloga odluke o korištenju javnih parkirališta, javnih garaža i drugih površina javne namjene, a javna rasprava traje do 16. kolovoza. Ovime se želi, ističe Mišić, zaustaviti prometni kaos u blizini dječjih vrtića tijekom jutarnjih i poslijepodnevnih sati kada roditelji dovoze i odvoze svoju djecu.

''Kaos izazivaju neodgovorni i nesavjesni vlasnici automobila koji su godinama zloupotrebljavali rezervirana parkirna mjesta ispred vrtića, znajući da sankcija nema. Zbog toga roditelji moraju parkirati nasred ceste i, u svom tom stresu, sebe i djecu dovode u opasnost'', rekao je Mišić na konferenciji za medije u Gradskoj skupštini.

Predviđene kazne iznose 660 eura za pravne osobe, 220 eura za odgovorne fizičke osobe unutar pravne osobe te 260 za fizičke osobe, odnosno vlasnike osobnih automobila.

Rezervirana parkirna mjesta namijenjena su roditeljima djece koja pohađaju vrtić i smiju se koristi od 7 do 9 sati te od 15 do 17 sati. ''Izvan tog vremena ta mjesta postaju regularna parkirališna mjesta. Ako su u prostoru besplatnog parkiranja, svi građani mogu koristiti navedena mjesta, a ako su u bilo kojoj od parkirališnih zona, onda radi normalno vrijeme naplate'', pojasnio je.

Jedan automobil može zauzeti jedno mjesto na najdulje 15 minuta, dodao je Mišić. Provedbu ovog pravila kontrolirat će komunalni redari i videonadzor.

''Dobar dio javnih gradskih površina je pokriven kamerama, tako da neće svuda morati izlaziti komunalni redari. Ako bi to čak i dovelo do određenog povećanja komunalnih redara, mislim da je to u interesu građana. Velik broj roditelja mi se javljalo s ovom problematikom, neovisno o kojem dijelu grada je riječ'', naglasio je.

Predsjednik Skupštine navodi kako se u zimskim mjesecima najbolje vidi kršenje pravila, kada na rezerviranim parkirnim mjestima stoje automobili sa zaleđenim staklima, što dokazuje da su tamo parkirani puno dulje od 15 minuta.

Mišić o gradnji na Borovju: I unutar SDP-a se vode rasprave o ovom prijedlogu

Upitan o projektu gradnje 11 stambenih zgrada na Borovju, protiv kojeg se pobunio dio građana, Mišić odgovara da se i unutar SDP-a vode rasprave o ovom prijedlogu.

''Imamo s jedne strane interes Grada koji želi graditi stanove za priuštivo stanovanje, a s druge strane imamo građane Borovja kojima se posljednjih godina doselio velik broj stanovnika, stoga su zabrinuti za svoju prometnu i komunalnu infrastrukturu'', kazao je.

Uvjeren je da će Urbanistički plan uređenja Borovje doživjeti određene korekcije prije nego dođe do Gradske skupštine, a i SDP će imati svoje prijedloge koji će se ticati kapaciteta vrtića i škola, broja parkirnih mjesta i površine parkova, najavio je.

Vezano uz odlazak svog prethodnika na mjestu predsjednika zagrebačke organizacije SDP-a Branka Kolarića, Mišić mu je poželio puno sreće u privatnom, poslovnom i političkom životu.

''Iako se nas kritiziralo zbog toga jer smo imali samo jednog kandidata za predsjednika organizacije, demokratske procedure unutar stranke su danas na znatno višoj razini nego što su bile nekada'', poručio je Mišić.