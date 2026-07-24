Uvode se visoke novčane kazne za parkiranje ispred vrtića: "Godinama su to zloupotrebljavali"

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PišeHina, 24. srpnja 2026. @ 13:15 komentari
Ilustracija; Vrtić u Zagrebu
Ilustracija; Vrtić u Zagrebu Foto: Boris Kovacev/Cropix
Istaknuli su da ovime žele zaustaviti prometni kaos u blizini dječjih vrtića tijekom jutarnjih i poslijepodnevnih sati.
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