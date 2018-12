Zastupnici u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Matej Mišić (SDP) i Renato Petek (Naprijed Hrvatska! - Progresivni savez) u ponedjeljak su na Silvestrovo izjavili u Gračanima da zagrebački gradonačelnik Milan Bandić nije ispunio obećanje o puštanju u promet nove, suvremene sljemenske žičare 31. prosinca 2018.

"Vozit ćete se zajedno sa mnom, ako budete htjeli jasno, ja i još devet ljudi prvi na Sljeme 31. 12. 2018. godine na Silvestrovo na Sljeme, a ususret Skijaškom kupu u siječnju 2019. godine, početkom siječnja", naveli su Mišić i Petek odgovor Bandića na Mišićevo zastupničko pitanje u Gradskoj skupštini 28. rujna 2017.

Na konferenciji za novinare u Gračanima, na prvoj postaji nekadašnje Sljemenske žičare, Mišić i Petek su sa skijama i sanjkama, uz zvuk pjesme "Na Sleme, na Sleme, na Sleme" ironično, uz šampanjac, "proslavili puštanje u promet nove Sljemenske žičare".

"S velikim ponosom i zadovoljstvom nakon 4225 dana, kao što možete vidjeti, danas se otvara moderna, suvremena zagrebačka žičara. Danas Hrvatska postaje Švicarska, Sljeme postaju Alpe – 84 suvremene, svemirske gondole prevozit će 1500 putnika u satu. Iza nas vidite ovu modernu zgradu koja će biti jedna od postaja nove žičare. Moramo posebno zahvaliti dvojici ljudi bez kojih ovo ne bi bilo moguće – s jedne strane gradonačelnik Bandić, čovjekoljub, s druge strane, imamo predsjednika Skupštine Andriju Mikulića, koji je godinama podržavao proračun Grada Zagreba, kao i gradski HDZ samo da bi ova žičara danas na vrijeme, 31. 12. 2018. godine, kao što je gradonačelnik i najavio, bila otvorena", izjavio je pred okupljenim novinarima SDP-ov Matej Mišić.

Žale što gradonačelnik Bandić nije s njima na ''otvaranju''

Dodao je kako su su odlučili, kao što im je gradonačelnik i obećao, biti prvi putnici.

"Kolega Petek je skijaš pa će on sa skijama, a ja nisam od tih zimskih sportova pa sam uzeo samo sanjke, pa ćemo sanjkama lijepo do dolje. Nakon toga za sve će to biti omogućeno", kazao je Mišić.

Rekao je i kako im je žao što gradonačelnik nije, niti itko iz Gradske uprave, mogao danas biti s njima, ali da se ne zabrinjavaju i slave ovaj "veliki, megaprojekt; nakon Jarunskog mosta, Maksimirskog stadiona, tramvajske pruge do Zračne luke, napokon smo nakon 4225 dana dobili novu, suvremenu žičaru".

Petek je također u ironičnom tonu nastavio izjavu, kazavši da je neopisivo radostan jer je kao skijaš 12 godina čuvao skije koje je tada pripremio kada je gradonačelnik prvi puta obavijestio građane.

Na otvaranje donijeli i plišanog majmuna

"Ono što eventualno netko tko nije čovjekoljub ne može vidjeti, a to je da je ovdje stvarno žičara", rekao je Petek, držeći u ruci plišanog majmuna te dodao: "Stoga sam zamolio mog prijatelja majmuna da nas uvede u jedan čaroban svijet gdje postoje osebujni likovi, kao što je naš gradonačelnik koji daje obećanja koja naprosto nitko ne može vidjeti da su se ostvarila."

Zastupnik stranke Naprijed Hrvatska nadalje je rekao kako je noćas u svoj poštanski sandučić dobio "Studiju o utjecaju obećanja gradonačelnika grada Zagreba na zdravu pamet svih Zagrepčana", koju je pripremio doktor Muljačić.

Napomenuvši kako im nisu došli svećenici koji bi otvorili suvremenu sljemensku žičaru, Petek je predložio da on i SDP-ov kolega Mišić "u čast nove žičare otvore šampanjac, koji je također odležao 12 godina od prvog obećanja Bandića o žičari".

Nakon sarkastičnih izjava o sljemskoj žičari novinari su ih pitali kako komentiraju što je ''revizija pokazala da gradonačelnik Bandić gradska sredstva troši kako ne bi smio''.

Komentirali i nalaz revizije

Petek je kazao da je više puta ukazivao na netransparentno trošenje novca, a da je sada i revizija utvrdila kako je u 2016. i 2017. bilo donacija koje nisu sukladne zakonu koje gradonačelnik dijeli izvan Zagreba na brojne lokacije, čak i u BiH.

"Drago mi je da je revizija to utvrdila, bit će zanimljivo vidjeti i u ovoj godini, na što sam ukazivao više puta. Dakle, više od 10 milijuna kuna po mojim procjenama gradonačelnik svake godine dodijeli bez javnih natječaja, samo temeljem poziva", ustvrdio je Petek.

Prema Mišićevu tumačenju, poražavajuće je jučerašnje obrazloženje gradonačelnika, u kojem pokušava prebaciti odgovornost na pročelnicu Gradskog ureda za financije, što je, kako tvrdi, "potpuno apsurdno jer svi znaju da je odgovornost za tu raspodjelu sredstava isključivo na gradonačelniku".

Rekao je da se "u nekom ozbiljnom, uređenom društvu za puno manje stvari snosi politička odgovornost, a da, nažalost, mi vidimo da gradonačelnik pored svih svojih afera, optužnica, netransparentnog korištenja gradskog proračuna i dalje niti ne pomišlja na odlazak, nego to svoje upravljanje gradom smatra normalnim". (Hina)