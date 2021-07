Ostavka Miroslava Škore na mjesto predsjednika Domovinskog pokreta na svjetlo dana iznijela je sukobe unutar spomenute stranke. O tome se sada oglasio i sam Škoro.

Bivši predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro rekao je da svoju odluku o ostavci neće promijeniti, ali da se iz politike nije povukao.

"Mislim da je to dobro za stranku", rekao je Škoro za Jutarnji list.

Dodao je da je odmah nakon lokalnih izbora na sastanku vrha stranke predložio da svi skupa daju ostavke na stranačke dužnosti kako bi se nakon završenog izbornog ciklusa što prije održali izbori za novo vodstvo DP-a.

Nije želio komentirati sukob između svoje sestre Vesne Vučemilović i stranačkog kolege Maria Radića, ali je odbio Radićevu ideju da ga se proglasi počasnim predsjednikom DP-a.

"Ne želim biti počasni predsjednik. To me ne zanima, ne zanima me da budem živući spomenik. Postoji predsjednik stranke i točka. Kakav počasni predsjednik?", rekao je Škoro.

Vučemilović je pak navodno pred izbacivanjem iz stranke, jer joj članovi zamjeraju skandalozne javne istupe.