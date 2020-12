Planira li Miroslav Škoro u utrku za zagrebačkog gradonačelnika i tko su Domovinskom pokretu prirodni saveznici? Također, što misli o radu kriznoga stožera čelnika Domovinskog pokreta pitao je reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago.

Na pitanje smatra li da bi bio dobar gradonačelnik Zagreba Škoro kaže da nije o tome razmišljao, ali je spreman.

"Domovinski pokret će ponuditi najboljeg kandidata, ako sam to ja, spreman sam", kaže Škoro, ali dodaje da još nisu o tome razgovarali.

Čelnik Domovinskog pokreta kaže da su pokušali pregovarati s Mostom, kao i oko parlamentarnih izbora, ali nisu postigli dogovor "jer je s Mostove strane bilo malo isključivosti".

Mislite li da bi pristali da s vama razgovaraju oko Zagreba, pa da oni vama daju Zagreb, a vi njima nešto drugo, pitao je Bago. "Politiku ne shvaćam kao trgovinu, nego umijeće mogućega. Moramo se sjesti i dogovoriti", odgovorio je Škoro te dodao kako do izbora u svibnju ima još vremena. Most je u međuvremenu izašao sa svojim kandidatom, što otežava moguće pregovore. "Bit će teže nego da smo sjeli i dogovorili se", kaže Škoro no poziva Most na razgovor.

"Domovinski pokret je spreman izaći sam na izbore u Zagrebu i cijeloj Hrvatskoj", kaže Škoro te dodaje: "Most nas je doveo u situaciju da nas tjeraju uza zid, oni imaju svog kandidata. Osobno mislim da Most ima boljih kandidata koji se mogu usprotiviti Bandiću".

"Moramo imati špicen kandidata u bloku kako bi konkurirali", smatra Škoro koji sebe vidi kao "čovjeka koji je u Zagrebu dobio 100.00 glasova, 14,5 posto smo dobili u Zagrebu na parlamentarnim izborima". Čelnik Domovinskog pokreta kaže da zna kako parlamentarni i lokalni izbori nisu isto, ali "to su neki parametri od kojih moramo krenuti".

Uskoro više

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr