Međunarodni tajnik HDZ-a Miro Kovač u srijedu je ustvrdio kako je njegova stranka na sinoćnjoj sjednici Predsjedništva, gdje je 19 članova glasalo za, a šest protiv ratifikacije Istanbulske konvencije, dala doprinos jačanju unutarstranačke demokracije, izrazivši uvjerenje da će se u HDZ-u o svjetonazorskim pitanjima moći odlučivati po savjesti.

Miro Kovač novinarima je izjavio kako je zadovoljan raspravama na Predsjedništvu, koje ocjenjuje kao novinu u hrvatskoj politici, a to je "da ćemo sigurno o ovakvim temama, koje su za mnoge u Hrvatskoj teme svjetonazora, moći odlučivati po vlastitoj savjesti".

Upitan hoće li glasati protiv ratifikacije Istanbulske konvencije, Kovač je uskratio nedvosmislen odgovor.

"Mogu samo reći da to u Hrvatskoj još nije rasprostranjeno, toga dosad nije bilo, a ovo je povod da možemo napraviti iskorak. Hrvatska je zemlja zrele demokracije, HDZ je najveća stranka po broju članova, najodgovornija jer smo vladajuća stranka i po uzoru na neke druge stranke koje su u političkoj obitelji pučana imamo odgovornost prednjačiti po demokratičnosti", istaknuo je Kovač.

Naglasio je kako u HDZ-u mogu biti ponosni što u raspravama doprinose iskoraku u hrvatskoj politici, uvjeren "da ćemo sigurno doživjeti da će neki ljudi koji su iz HDZ-a glasati po savjesti". "To je realno, to se nazire, to je plus i za HDZ i za hrvatsku politiku", poručio je.

Kovač ne strahuje od sankcija u stranci, "jer ja svojim stavom pomažem HDZ-u i pomažem izgradnji hrvatske političke kulture". (Hina)