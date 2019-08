Miro Kovač, bivši HDZ-ov ministar vanjskih poslova i aktualni saborski zastupnik, već danima se ne libi reći što misli o izjavama Milorada Pupovca, predsjednika SDSS-a. Gostovao je u Dnevniku Nove TV gdje je rekao kako očekuje da će Pupovac svoje izjave povući.

Je li Vlada trebala oštrije reagirati na riječi Milorada Pupovca?

Ne možete nikada biti dovoljno oštri, kada se dovode u pitanje temelji naše države. Mi smo demokratska država zasnovana na vrednotama poput slobode, jednakosti, poštivanja ljudskih prava, manjinskih prava. Kada netko to dovede u pitanje, ne možete biti dovoljno oštri. Ovo je bilo jako loše, destabilizirajuće i za Vladu i za Hrvatsku i to treba najoštrije osuditi, što sam ja i učinio svojim javljanjem prije 24 sata.

"Dogodio se još jedan napad na Srbe - psovali su mu majku četničku i završio je u bolnici"

Kako vi gledate na te njegove riječi da je Hrvatska faktor nestabilnosti i usporedbu s NDH?

To je nedopustivo. Zamislite jednog njemačkog političara koji je dio vladajuće koalicije koji dovodi današnju Njemačku u vezu s trećim reichom. Mislim da bi se diglo pola Njemačke, to osudilo, ne bi više mogao biti dio te koalicije. Očekujem da se Pupovac kao iskusan političar ogradi jasno i glasno od svoje izjave da ga današnja Hrvatska podsjeća na NDH. To je nedopustivo. Očekujem i da vrlo jasno kaže da je on predstavnik Srba u Hrvatskoj i da je ono što je rekao gospodin Vučić, predsjednik Srbije, da on razumije i time opravdava agresiju na Hrvatsku, tj. pobunu prije 30 godina, da se od toga ogradi. Na taj bi način dao doprinos stabilnosti prilika u Hrvatskoj, stabilnost hrvatske Vlade i promijenila bi se klima u Hrvatskoj jer ne bi se više vukla slika o tome da je on nečiji eksponent, eksponent gospodina Vučića. Bilo bi ljekovito i za hrvatsku politiku i za odnose u hrvatskom društvu, da se gospodin Pupovac vrlo jasno ogradi i od gospodina Vučića, ali da ponajprije kaže da tu svoju izjavu o Hrvatskoj, povezanoj s NDH, da se od toga ograđuje, da je povlači.

