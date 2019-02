''Ja sam čovjek emocija. Nikada ne radim ništa namjerno. Uredno sam uvijek u Saboru kad god mogu biti'', rekao je saborski zastupnik Miro Bulj.

Sa saborskim zastupnikom Mirom Buljem u Dnevniku Nove TV razgovarala je reporterka Sabina Tandara Knezović.

Jeste li se odmorili ova dva dana?

Naravno da sam radio, obilazio ministarstva.

Niste se odmorili?

Ja sam neumoran.

Dobili ste crveni karton, to se prvi puta dogodilo. Jeste li pretjerali?

Ne vjerujem da sam pretjerao. Mene je narod izabrao preferencijalnim glasovima, dao mi je mogućnost da ih zastupam, sa svojim emocijama kakav jesam. Treba poštivati pravila. Međutim, nikoga nisam uvrijedio. Tražio sam samo istinu.

Ali niste prestali pričati, kao da svjesno kršite poslovnik.

Činjenica je da je Lovro Kuščević cijelo vrijeme vrijeđao, drugi zastupnici vrijeđali, da je prijetio rukom prema meni, možete provjeriti na snimci. Emotivno sam govorio o nečemu o čemu je trebalo govoriti, a to je problem nevažećih potpisa, gdje je Lovro Kuščević sam govorio da će nam ih pokazati, međutim nije.

Kad Vas se upozori da morate prestati, da je vrijeme gotovo, Vi ne prestajete, svjesno ulazite u tu crvenu zonu.

Nisam u tome jedini, da dobijem crveni karton. I puno drugih.

Ali nitko nije bio isključen na dva dana. Vi ste tu napravili presedan.

Ne volim se pravdati. Ja se imam obavezu boriti u parlamentu. Mene je moj narod izabrao. Iz krajeva iz kojih dolazim, to je Dalmatinska zagora, to je moja Dalmacija, to je moja Hrvatska, ja sam saborski zastupnik i to ću raditi još žešće i više nego su oni napravili ovim.

Ostavljate dojam nekad da namjerno provocirate.

Ja sam čovjek emocija. Nikada ne radim ništa namjerno. Uredno sam uvijek u Saboru kad god mogu biti. Zastupam stavove za koje me narod izabrao. I dokle budem u Saboru tako ću se boriti, bez obzira što oni mijenjaju poslovnik što su smanjili pravo govora, ali me to neće spriječiti da se borim bez obzira što je po prvi put u povijesti nekome dogodilo da dobije dva dana. Mene to neće zaustaviti. Ako su našli tu nišu da zaustave demokraciju, da izvrše udar na saborske zastupnike.

Vi imate mogućnost sazivanja press konferencije na kojoj možete govoriti koliko god hoćete. Zašto mislite da samo u sabornici možete govoriti?

Ne samo ja. Sabornica je parlament, demokratski alat zastupnika koje biraju građani i to je alat koji ću ja koristiti i uz tiskovne konferencije i u Saboru i na terenu. Neće me spriječiti njihovi poslovnici koje su radili u radionici Vladimira Šeksa.

Osim emocija, koja je Vaša politička platforma?

Prije ulaska u Sabor imao sam svoju nezavisnu listu. To je bila borba protiv korupcije, borba za zdravstvo pogotovo na mojem području, u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Interes da ljudi ostanu, da imamo radna mjesta, a ne da bježe.

Mislite da ovom svojom metodom pridobivate birače?

Ne znam koga pridobivam niti me briga koga pridobivam. Briga me da u mojoj dalmatinskoj zagori, mojoj Dalmaciji, Slavoniji, na mom Jadranu, da ribari mogu loviti ribu, da imamo isključivi gospodarski pojas, da u Slavoniji imamo pune farme stoke. I na brdsko-planinskim područjima, njihovim zakonima koji su PR zakoni.

Da Vam Božo Petrov kaže da prestanete s tom retorikom, bi li ga poslušali?

Božo Petrov?

Aha.

Kad mi moj narod kaže.

Dakle, ne slušate Božu Petrova?

Poštujem i uvažavam sve svoje kolege, ali da ću nekoga poslušati na način da sam poslušnik, nisam, ja sam emotivac.

Za Sabor je gotova priča o referendumu, a za Most?

Referendum je kontaminiran Lovrom Kuščevićem.

A što ćete vi sada učiniti? Što sad Most može još učiniti? Hoćete ići s inicijativama do Strasbourga?

Naravno da će Most poduzeti sve korake. Podolnjak je ustavnopravni stručnjak i on će zasigurno poduzeti sve elemente. Most je i do sada po proceduri radio.

Hoćete fizički s njima otići do Strasbourga?

Ne znam. Ali sigurno ćemo poduzeti sve da se ispoštuje volja građana, 400.000 ljudi, jer nismo dobili nikakvu relevantnu činjenicu o 40.000 nevažećih potpisa.

Kako ste se osjećali kad Vas je premijer nazvao panjem?

Nemam problem kad me netko iz Bruxellesa nazove panjem. Nisam rođen pod staklenim zvonom. Nemam problem s ljudima, poglavito s onima koji su imali anemiju kad je bio Domovinski rat.

Upravo je zbog te anemije i nastao prošli puta problem.

Ja sam kao mlad čovjek išao u Domovinski rat.

On Vama panj, Vi njemu anemija, pridonosi li takav razgovor u Saboru? Kakav ste Vi primjer mladima kad se tako razgovarate?

Pozivam mlade da ostanu i da se bore. Ima jedan pozitivan primjer. Zvao me jedan dečko iz Otoka koji je rođen u Njemačkoj, živi u Njemačkoj, završio je školu i vratio se u Otok. Pozivam s ovoga mjesta sve da se vrate, jer je interes HDZ-a, SDP-a i starih struktura da ne mijenjaju izborni zakon, da ostane pravosuđe, da imamo više jedinica lokalne samouprave nego Kina i Amerika zajedno. Zbog čega? Da ostanu njihovi birači, a drugi da odu.

Lako Vam je govoriti s pozicije saborskog zastupnika i dobre plaće.

Nismo mi vječno zastupnici. Pozivam mlade da se kandidiraju da oni budu zastupnici, da mijenjamo zakon, da ljudi biraju imenom i prezimenom ljude.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr