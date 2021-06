Čini se da je Peđa Grbin na prijelomnoj točki. Sjednica glavnog odbora SDP-a traje od jutra. Pitanje je očekuje li se mirnije razdoblje ili novi frakcijski raskol.

Da stvari u najvećoj oporbenoj stranci ne štimaju zna se već dugo. Iako su se mnogi nadali da će dolaskom Grbina frakcijski rat prestati to se nije dogodilo. Stranka treba vidjeti može li SDP zaustaviti pad rejtinga s Grbinom, ili će se vratiti Bernardić kojeg dio članstva zaziva ili će pak SDP izabrati neki treći put.

U tom previranju posebna se borba vodi za zagrebački SDP. Zagrebački SDP ima oko 4500 članova. Prijedlog Predsjedništva je da se svi raspuste. Grbinovi protivnici kažu da je sve ovo izlika ne bi li se Grbin uspio obračunati sa svim Bernardićevim ljudima u zagrebačkoj organizaciji.

Iz Predsjedništva napominju kako to ne znači da će svima prestati članstvo već da će članstvo revidirati. Grbin je kazao da ima ljudi koji ne žive vrijednosti SDP-a kako bi trebali jer su do sada imali dobar izborni rezultat, ali da to više neće biti praksa, izvijestila je reporterka za Dnevnik Nove TV Barbara Štrbac.

Vrije u SDP-u: "Ima tu ljudi koji su gradili ovu stranku, od početka. I kako se prema njima ponaša? Da ih se izbaci?"

SDP raspustio zagrebačku organizaciju: ''Odluka se odnosi na one koji su SDP smatrali servisom za zapošljavanje''

Dogovara se način hoće li ući u formalnu koaliciju ili će biti riječi o nešto neformalnoj suradnji. I tu se vidi zapravo pad SDP-a jer su od lidera oporbe došli do "junior partnera'' platformi Možemo!.

Pad SDP-a počeo je od Milanovićeva odlaska. Proteklih godina u javnost je izašlo i mnogo prljavog rublja koje je pokazalo koliko je velik raskol u stranci. Danas pak cijeli dan u SDP-u vlada silenzio stampa i s Grbinove i s Bernardićeve strane. Maratonska sjednica traje od 10:30 sati nakon koje bi se trebao obratiti sam Peđa Grbin.

