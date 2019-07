Mirjana Dragičević Soldo, poznatija kao jedna od međugorskih vidjelica, tvrdi da nije ništa betonirala na plaži u uvali Blace na Hvaru. U Odjelu za pomorstvo i turizam Splitsko-dalmatinske županije, međutim, kažu da za to nema koncesijsko odobrenje.

Mirjana Dragičević Soldo ispred svoje luksuzne vile u uvali Blace u hvarskoj općini Sućuraj betonirala je plažu bez ikakve dozvole, piše Slobodna Dalmacija.

Potvrdili su im to i u Odjelu za pomorstvo i turizam Splitsko-dalmatinske županije, koji je osudio devastaciju prirode. "Možemo potvrditi da nije riječ o koncesijskom odobrenju", rekli su za Slobodnu u tom odjelu te su dodali da do danas nisu zaprimili nijednu prijavu.

Dragičević Soldo, poznatija kao jedna od međugorskih vidjelica kojoj se Gospa navodno ukazuje svakog 18. ožujka, tvrdi da ne zna o čemu je riječ. "Kakva kuća? Koja plaža? Kakvo betoniranje? Prvi put čujem za sve to, nije to istina i ne mislim se sada spuštati na tu razinu i to komentirati", rekla je kratko za 24sata te je odbila govoriti o detaljima.

Županijski Odjel za pomorstvo i turizam protiv nje će proslijediti prijavu Lučkoj kapetaniji, Građevinskoj inspekciji, Inspekciji zaštite okoliša i Komunalnom redarstvu Općine Sućuraj.