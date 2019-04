Jučerašnje predavanje osuđenog ratnog zločinca Darija Kordića u studentskom domu Stjepan Radić izazvalo je prijepore i u Saboru nakon što su mladi aktivisti upali u dvoranu i pokušali spriječiti predavanje.

Nezavisni saborski zastupnik Mirando Mrsić zbog Kordićevog predavanja zatražio je hitno očitovanje Sveučilišta u Zagrebu, Studentskog zbora i Zagrebačke nadbiskupije.

""Zgrožen sam što je osuđeni ratni zločinac pred studentima govorio na predavanju u organizaciji crkve i Sveučilišnog zbora i to u prostorima Sveučilišta u Zagrebu. Kakvu poruku šaljemo građanima i onima koji su pobijeni u Ahmićima. Tražim hitno očitovanje Studentskog centra, Zagrebačke nadbiskupije i Rektora sveučilišta te zabranu budućih gostovanja osuđenog ratnog zločinca. Hvala hrabrim studentima koji su javno iskazali svoje negodovanje i pokušali sprječiti organizaciju jedne takve tribine. Svi oni koji su došli dati podršku osuđenom ratnom zločincu, koji se sada naglo okrenuo Bogu, moraju se zapitati pronalaze li riječi Boga u riječima ratnog zločinca ili u suzama i patnji svih onih koji su stradali od Kordićeve ruke. Dario Kordić nije Hrvatska koju želimo ni Hrvatska u kojoj želimo živjeti. Želimo da Hrvatska bude drugačija", kazao je Mrsić.

HDZ-ovac Ivan Šuker na to mu je poručio kako "možda neke još uvijek smeta što ima Hrvata u BiH".

Podsjetimo, osuđeni ratni zločinac Dario Kordić pričao je u utorak navečer o vjeri na skupu koji je pokrenuo don Damir Stojić, no pred kraj njegova govora skup u dvorani prekinula je nekolicina mlađih ljudi uz povike da je on ratni zločinac. Razvili su i transparent, no on im je oduzet te su vrlo brzo pobjegli.