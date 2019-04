Kordićevo obraćanje započelo je pjesmom, nakon čega je govorio o tome kako je spoznao Boga dok je 17 godina bio zatvoren. Grupa mladih upala je u dvoranu te su ga prekinuli povicima da je ratni zločinac.

Osuđeni ratni zločinac Dario Kordić pričao je u utorak navečer o vjeri na skupu koji je pokrenuo don Damir Stojić, no pred kraj njegova govora skup u dvorani prekinula je nekolicina mlađih ljudi uz povike da je on ratni zločinac. Razvili su i transparent, no on im je oduzet te su vrlo brzo pobjegli.

Skup su organizirali don Damir Stojić, koji je tamo bio kao slušatelj, i Studentski pastoral. U pozivu na predavanje u Studentskom domu Stjepan Radić Stojić je napisao kako će Kordić govoriti o susretu s Bogom.

Sam skup započeo je s dvije pjesme, nakon čega je Kordić započeo svoj govor, tijekom kojeg je rekao da se suočio s trenucima najveće patnje tijekom 17 zatvorskih godina, da je ondje susreo Boga koji ga je promijenio te kako je iz njega crpio mir i snagu, piše 24 sata.



"Imao sam tada 31 godinu i gledao sam masovno prolijevanje krvi po našoj prekrasnoj zemlji. Kada sad gledam unatrag i razmislim o tome, nitko od nas nije trebao preživjeti te strahote. Jedini tko nas je spasio bio je sam Bog. Kad je došla vijest o Dejtonskom sporazumu, sve su nas, kao zbog odmazde, prebacili u Haag. Proveo sam skoro 9 godina u sobici, a jedino što sam imao u ruci bila je krunica. Molio sam se Bogu i dan po dan, tijekom svojeg suđenja, sve sam mu postajao bliži. Osjetio sam kako me Gospodin čisti, a rešetke na mojem prozoru polako su nestajale", ispričao je Dario Kordić svoje svjedočanstvo u kinodvorani Forum u Studentskom domu Stjepan Radić.

"Prošlo je skoro 20 godina otkad sam doživio svoj drugi rođendan. To je dan kada je započelo moje suđenje. Tu noć probudilo me svjetlo u tri ujutro koje nije bilo s ovoga svijeta. Čuo sam glas koji mi je rekao: 'Dragi moj sine, prepusti sve u moje ruke.' Osjetio sam kako mi se srce napunilo. Kleknuo sam, pomolio se i izrekao gospodinu svoje 'da'", svjedočio je Kordić.

Skoro pred kraj njegova govora u dvoranu je ušlo nekoliko nepoznatih studenata koji su razvili transparent i počeli vikati da je Kordić ratni zločinac. Ubrzo im je transparent oduzet, a studenti su pobjegli.

Podsjetimo, Haški sud proglasio je Kordića krivim. Osuđen je na 25 godina zatvora, a oslobođen je 2014. godine, nakon što je dvije trećine kazne odslužio u Austriji.