Ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac u četvrtak je nakon sjednice Vlade opovrgnula tvrdnje da Europska komisija nije prihvatila poziv za sufinanciranje ugradnje dizala u zgrade te je upozorila da su građani mogli ugradnju dizala prijaviti u sklopu projekata energetske obnove, ali to nisu učinili.

Reagirajući na medijske napise o neuspješnom sufinanciranju ugradnje dizala, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU-a u srijedu je izvijestilo kako čeka odgovor Europske komisije na zahtjev da se u izmjene operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" uvrsti i financiranje ugradnje dizala.

Upitana je li Europska komisija odbacila prijedlog ministarstva o dizalima, Žalac je odgovorila niječno i opovrgnula medijske napise koji tvrde da je projekt propao.

"Nije istina da Europska komisija to nije prihvatila, 596 višestambenih zgrada prijavilo je projekt energetske obnove i dobili su ta sredstva. U sklopu izmjene fasada mogli su prijaviti i lift, no nitko ga nije prijavio", kazala je.

Žalac ističe da je u Hrvatskoj kroz energetsku obnovu obnovljeno 775 javnih zgrada te da su ugradili 9 dizala i 14 vertikalnih platformi.

Pojasnila je kako je nakon inicijative europarlamentarne zastupnice Biljane Borzan i udruga umirovljenika njezino ministarstvo obavijestilo Europsku komisiju da želi napraviti pilot-natječaj ako Europska komisija to dopusti.

"Čekamo cjelovit odgovor i onda ćemo pristupiti ili pilotiranju ili pripremi takvog projekta za sljedeće financijsko razdoblje", kazala je Žalac te je istaknula da samostalna ugradnja dizala uz financiranje EU-a nije bila moguća ni u Hrvatskoj ni u drugim zemljama EU-a.

Najavila je da će prijedlog izmjena operativnog programa biti službeno upućen Europskoj komisiji tek u lipnju, pa se onda očekuje odgovor.

Upitana može li se reći da je projekt sufinanciranja ugradnje dizala ipak propao, Žalac je odgovorila da se nije radilo o projektu, nego o inicijativi.

"To nije projekt, to je inicijativa koja se zove 'Projekt dostupnost do stana', mi smo onda bili počeli prikupljati s korisnicima informaciju kolika je potreba za izgradnjom dizala. Žao mi je da u 596 projekata energetske obnove, gdje je horizontalna mjera bila mogućnost ugradnje lifta, niti jedan lift, nažalost, nije prijavljen", kaže Žalac. (Hina)