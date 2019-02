Zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan u subotu je na SDP-ovoj tribini "EU fondovi i liftovi" u Splitu rekla da bi se ugradnja dizala u zgrade koje ih nemaju mogla velikim dijelom financirati iz europskih fondova ako Europska komisija ocijeni da se Hrvatska popravila u povlačenju novca iz EU fondova, a ta se ocjena očekuje u veljači.

Rekla je da se pilot projekt ugradnje dizala u stambene zgrade koji je pokrenula ministrica Gabrijela Žalac ne financira iz EU fondova i da bi on omogućio ugradnju dizala u mali broj zgrada.

Istaknula je da je njoj i Udruzi umirovljenika Hrvatske pošte i HT-a, koji su pokrenuli to pitanje prije tri godine, drago što postoji dobra volja, ali žele i da se ide u pravi projekt i iz EU fondova povuče 85 posto sredstava jer bi se tako ugradnja omogućila u daleko veći broj zgrada.

U Hrvatskoj potrebu za dizalom ima 16.800 zgrada, a cijena prosječne ugradnje dizala u stambenu zgradu iznosi oko 350 tisuća kuna, rekla je.

"S Koordinacijskim odborom Udruge umirovljenika Hrvatske pošte i HT- a u ovo smo krenuli još prije tri godine. Prošli smo kroz dugi put od 'ne može se' do 'može se', a iako iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU imamo pozitivne signale, za sada je još uvijek sve vrlo neizvjesno. Ministrica Gabrijela Žalac je rekla da će krenuti s pilot projektom, ali naglašavam, to nije provedba ovog projekta, niti su to novci iz EU fondova koji se kroz projekt ugrađuju u sve zgrade", kazala je Borzan.

Rekla je kako u veljači očekuju ocjenu EU komisije je li se Hrvatska popravila u povlačenju novca iz EU fondova. Ako jesmo, onda bismo mogli dobiti zeleno svjetlo, pa bi krajem ove godine krenule prve ugradnje dizala; u suprotnom Hrvatska će čekati sljedeće financijsko razdoblje koje počinje tek 2021. godine, rekla je Borzan.

Europska unija inzistira na deinstitucionalizaciji odnosno da se osobama starije životne dobi i teže pokretnima omogući da žive u svojim stanovima do kraja života, a dizalo je jedan od elemenata koji u tome pomaže jer onima koji u zgradama nemaju lift stan je nažalost zatvor, rekla je.

Borzan drži kako to nije samo projekt koji omogućava kvalitetniji život građana nego je i gospodarski projekt koji pokreće nova radna mjesta i građevinski sektor.

Za predsjednika splitskog SDP- a Gorana Kotura ugradnja dizala u zgrade sa četiri ili više katova nije luksuz već potreba za starije osobe i osobe s invaliditetom. Kaže da osobe koje stanuju na četvrtom ili višem katu nikako ne mogu izići iz svog stana, pa čak ni u najjednostavniju kupnju već su prisiljeni nekoga moliti za uslugu ili to platiti.

"Dobro je da je pritisak na vlast urodio plodom jer ako projekt ne krene do kraja 2019. godine onda se može pripremiti dokumentacija za operativni plan od 2021. do 2027. godine", kazao je Kotur. (Hina)