Ministrica je puna vjere i nade: ''Kazneni zakon unaprijedit će status novinara''

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek izrazila je u srijedu uvjerenje da će izmjene Kaznenog zakona vezane za curenje informacija u svojoj punoj primjeni unaprijediti status novinara, povjerenje u medije i povjerenje u sudbenu vlast u društvu u cjelini.

"Vjerujem da će ovaj zakon u svojoj punoj primjeni unaprijediti status novinara, povjerenje u medije i povjerenje u sudbenu vlast u društvu u cjelini", izjavila je Obuljen Koržinek novinarima nakon Vlade, komentirajući današnji prosvjed Hrvatskog novinarskog društva (HND) s kojeg je zatraženo povlačenje članka KZ-a koji govori o kaznenom djelu curenja informacija iz istraga.

Ministrica je istaknula da izmjene tog zakona ni u kojem trenutku nisu mišljene, niti sastavljane, niti pisane, da bi se na bilo koji način ograničila sloboda novinarskog rada. Dodala je da počinjenje pomaganja ili poticanja kaznenog dijela ne može ostvariti onaj tko obavlja novinarski posao.

Za "one koji su plasirali informaciju da je namjera donošenja ovog zakona na bilo koji način utjecati na rad novinara", ministrica kulture i medina uputila je na novi stavak članka zakona, koji govori da neće biti kaznenog dijela ako se radi o zaštiti žrtve, kaznenog dijela u interesu obrane ili u drugom pretežitom javnom interesu.

"Ovu izmjenu donijeli smo u dobroj vjeri, dakle ni pod kakvim pritiskom i da je ona donesena samo zato da bi se razjasnilo i podcrtalo da ovaj članak ni u kojem svom dijelu ne može biti interpretiran tako da bi pravo javnosti da bude informirana o predmetima od javnog interesa bila na bilo koji način ugrožena", naglasila je Obuljen Koržinek.

Ono na čemu inzistiraju, dodala je, je to da se sukladno Zakonu o medijima i ostalim medijskim propisima omogući novinarima samostalno istraživanje, u svim fazama bilo kojeg postupka koji se bilo gdje vodi, da su novinari slobodni svojim kanalima, svojim metodama, pitanjima, upitima, traženjem dokumenata istraživati.

"Ono što se želi spriječiti, a to je potaknuto u prvom redu potrebom da se zaštiti presumpcija nevinosti i da se zaštite prava onih koji sudjeluju u postupku - jest da se u jednom netransparentnom postupku dostavljaju informacije u razdobljima u kojima su ti podaci nejavni ili tajni, na način da bi se kroz javnost vršio pritisak na cijela pravosuđa", poručila je Obuljen Koržinek.

Naglašava kako to nije dobro za povjerenje u pravosudni sustav, za ustavnu kategoriju zaštite presumpcije nevinosti niti za jedno društvo koje želi biti demokratsko i u kojem svatko ima svoju funkciju.

Osvrnula se i na prozivke s prosvjeda premijeru da 'želi ušutkati ili uređivati medije', rekavši kako "ne zna tko je bio toliko dostupan kao predsjednik Vlade za izjave svaki put, poslije svakog događaja".

"Mi smo svi tu da bismo odgovarali na sva pitanja i to je praksa, to je ono u što vjerujemo i to je ono što promičemo i radimo i tako ćemo se kao Vlada zalagati i dalje", dodala je Obuljen Koržinek.

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica najavio je jučer da će Vlada u drugo čitanje izmjena Kaznenog zakona, u vezi curenja informacija iz istraga, dodati i odredbu o nemogućnost kažnjavanja ako je riječ o informaciji objavljenoj u pretežitom javnom interesu. Precizirao je da će konačni prijedlog, u odnosu na prvi prijedlog, sadržavati i stavak koji se odnosi na nemogućnost kažnjavanja novinara kao počinitelja, poticatelja ili pomagatelja, a dodana je i odredba koja se odnosi na pretežiti javni interes, odnosno interes obrane i zaštite žrtava kaznenog postupka.