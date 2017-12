Gabrijela Žalac, ministrica regionalnog razvoja i europskih fondova, gostovala je u Dnevniku Nove TV te odgovorila je li u sukobu s ministrom prometa Olegom Butkovićem, zbog čega Hrvatska kasni s povlačenjem sredstava iz EU fondova te hoće li Hrvatska platiti penale iduće godine.

Zašto je Hrvatska na začelju kad su u pitanju EU fondovi?

Kasnimo tri godine, to sam već rekla nekoliko puta. Na nama je da stižemo trčećim korakom druge zemlje članice i vjerujem da to radimo. To govore naši pokazatelji, to je rast ugovorenosti EU sredstava od 400 posto.

Zašto kasnimo tri godine?

Zato što nismo na vrijeme pripremili ni operativne programe niti smo ih dobro isprogramirali. Posebice zato što se kasni s objavom natječaja, to je početo tek 2016. godine. Ali mi smo u ovoj godini učinili više nego u protekle tri godine zajedno. Objavili smo 129 natječaja, preko 50 posto ukupne alokacije stavili na raspolaganje. A kada govorimo o onim ovjerenim sredstvima, onda moram priznati da smo jako zadovoljni da naše izjave o izdacima putuju prema Bruxellesu i mi ćemo zadovoljiti više nego što smo očekivali. Stoga očekujem da ćemo se popeti na toj ljestvici sa začelja negdje na zlatnu sredinu. A krajem financijske perspektive, točnije do 2023. iskoristiti maksimalna sredstva.

Mogu li e-Fondovi, koje ste danas predstavili, poboljšati situaciju?

Apsolutno. To je sustav bez papira. Konačno ćemo jednim klikom prijaviti projekt. Nema printanja, nema više tona papira koje treba nositi na poštu, prijavljivati. Skratit ćemo postupke i mislim da ćemo upravo sa sustavom e-Fondovi značajno ubrzati apsorpciju.

Što se dogodilo između vas i ministra Butkovića? Agencija koja je pod vašom kontrolom uočila je neke nepravilnosti među njegovim projektima.

Nije se ništa dogodilo. Kolega Butković i ja sustavno radimo na svemu onome što se tiče prometa. Kada govorimo o projektu HŽ infrastrukture, utvrđene su određene nepravilnosti. Naša agencija je donijela odluku o korekciji sukladno pravilima. Ta korekcija zapravo znači da ta sredstva ostaju u Hrvatsku na raspolaganju ili za taj ili za neke druge projekte.

U svom ste priopćenju bili prilično oštri, kažete da nećete dopustiti nezakonito postupanje. Što to znači, da je u HŽ-u bilo nezakonitog postupanja?

To znači da su u pravilima javne nabave utvrđene određene nepravilnosti i u tom kontekstu želim reći da i u tom mom izlaganju rekla da neće raditi svatko što hoće, nego se svi zajedno moramo držati pravila i sustava kojeg smo uspostavili.

Gubi li resor ministra Butkovića novce?

Ne, upravo to želim javnosti reći, dio koji se odnosi na korekcije, a to nije bilo u prošloj financijskoj perspektivi. Znači, kada mi, odnosno središnja državna agencija, utvrdi nepravilnost i odredi određenu korekciju, ta su sredstva zadržana u Hrvatskoj za neke druge projekte. Ako Europska komisija utvrdi post festum da nismo učinili ništa, a nađe nekakve nepravilnosti, onda se sto posto sredstava vraća direktno u Bruxelles.

Jeste li s premijerom razgovarali o tome, je li on upoznat?

Razgovarala sam i s premijerom i svim kolegama u Vladi i na nacionanom koordinacijskom odboru za fondove. Svi se moramo držati pravila i svega onoga što smo zacrtali.

I vas se prozivalo da ste direktnom pogodbom dogovorili posao, rekli su, vašem prijatelju. Svima je bilo sporno, vama nije?



Mislim da tu gubimo fokus onoga što je važno, a to je sigurno softver koji nama treba, sukladno Zakonu o strateškom planiranju i upravljanju razvojem, koji će stupiti 1. siječnja. Meni je u interesu da što prije imamo...

Ali zašto je posao dobio vaš prijatelj? Je li vam on prijatelj?

Ne, rekla sam da je kolega poznanik, kao i mnogi drugi konzultanti s kojima sam radila sve ove godine. Radi se o tome da nakon istraživanja tržišta pregovarački postupak je sasvim po Zakonu o javnoj nabavi korektan. Kupujemo gotovo rješenje koje je jedino u ovom trenutku pronađeno na tržištu. Mislim da je fokus ovoga svega softver koji treba Ministarstvu, koji je u programu rada Vlade, a posebice što se tiče i Nacionalne razvojne strategije i zakona koji nikad prije nije bio donesen. To je nešto što je neophodno nama imati do 1. srpnja 2018.

Jeste li u ovom slučaju u indirektnom sukobu s ministrom Krstičevićem jer posao nije dobio King ICT?

Ne.

Što je sa slučajem u Ministarstvu gospođe Murganić? Tko bi trebao prekontrolirati te paketiće, je li to pravilno utrošen novac?



Što se tiče takozvane afere paketići, moram priznati da sam uvjerena da ministrica Murganić tu nije napravila ništa loše niti da tu ima bilo kakve nepravilnosti. Kada govorimo o FEAD-u, znači operativni program za hranu i materijalnu pomoć je u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava kao upravljačkom tijelu, oni su nadležni. Koliko sam upoznata napravit će se ad hoc provjera na tu temu i mislim da tu ništa nije sporno.

Europska komisija se isto oglasila, rekla je da će provesti svojevrsnu kontrolu?

Prvo će napraviti resorno ministarstvo, u ovom kontekstu upravljačko tijelo za taj operativni program, provjeru na licu mjesta i utvrditi o čemu se točno radi. A Europska komisija naravno prati nas svakodnevno u našem radu, ali mislim da tu zaista nema ništa sporno.

Upravo zato što nas prati, koliko očekujete da će Hrvatska platiti penale iduće godine?

Ne očekujem da će Hrvatska platiti nikakve penale. Javnost treba znati za novo pravilo N+3, sve što smo primili za 2014. godinu moramo potrošiti do kraja 2017., a to smo i više nego učinili, to govore naši pokazatelji. Moram priznati da sustavno na tome radimo, jako puno posla je pred nama. Ali mislim da mi to možemo.

