Incident koji se dogodio u srijedu u Saboru, u kojem su glavni akteri bili premijer Andrej Plenković i zastupnik Mosta Nikola Grmoja, uoči sjednice Vlade komentirali su ministri, odbacujući prozivke Mosta za veleizdaju na račun premijera kao populističke, navodeći pritom da u tom slučaju nije bilo nikakvog fizičkog obračuna.

Ministar poljoprivrede i potpredsjednik Vlade Tomislav Tolušić rekao je novinarima da premijer nije nasrnuo ni na koga. "Ekipa iz Mosta stvarno je bezobrazna, ali me iznenadio Nikola Grmoja, izrazito brz dečko iako ne bih nikada rekao ovako, atletičar", rekao je Tolušić.

Ministar branitelja Tomo Medved rekao je da je nedopustiva ta razina populizma koja je nazočna u hrvatskom društvu i u Saboru, dodavši da je optuživanje predsjednika Vlade i potpredsjednice Vlade Marije Pejčinović Burić za veleizdaju neprihvatljivo i nedopustivo.

Dodao je da je predsjednik Vlade vrlo jasno rekao da nije bilo nikakvog fizičkog nasrtaja, već jasno traženje stava i mišljenja na koga se točno misli kada se iznose tako teške optužbe i kvalifikacije.

Na novinarsku opasku da se fizički obračuni događaju i u drugim parlamentima i da je u srijedu samo pomaknuta granica, kazao je da je ta granica pomaknuta u smislu vrlo odgovornog pristupa.

Ne može se na taj način kroz populističke i neodgovorne optužbe odnositi prema Vladi koja je odgovorna i nositelj je stabilnosti i gospodarskog razvoja. Vladu, koja je transparentna u svim svojim postupcima u okviru zakonskih propisa - ne može se na taj način optuživati, poručio je Medved.

Medved: Nabava aviona vođena odgovorno

Za ministra obrane Damira Krstičevića Medved je rekao da je u protekle dvije godine odgovorno provodio postupak (nabave borbenih aviona). Za incident u sabornici kad je Krstičević bacio na pod maketu zrakoplova kazao je da možda njegov postupak nije najodgovorniji, ali javnost treba shvatiti da odgovorni dužnosnici, nakon što ulažu veliku energiju u neki posao ne mogu shvatiti takav oblik provokacije i neodgovoran odnos zastupnika.

"Postoji rasprava i različiti oblici i kritiziranja, ali ovo nije bila razina koju zaslužuje ministar obrane", rekao je Medved.

Tvrdi da je postupak nabave aviona vođen zakonito i transparentno i da je hrvatska Vlada u svakom trenutku znala u kojoj se fazi nalazi taj postupak. "Ne može se, a posebno ne od onih zastupnika i predstavnika onih stranaka koje su u proteklih nekoliko godina provodile cirkus od postupaka nabave, tako odnositi prema odgovornom ministru".

Kuščević: Plenković brzo razmišlja

Ministar uprave Lovro Kuščević ustvrdio je da nije vidio nikakvu reakciju koja bi bila za osudu od strane premijera, a koliko je shvatio, htio je malo razgovarati sa zastupnikom Grmojem da pojasni stavove. Za brzinu premijerova koraka rekao je da ga nije iznenadila. "Predsjednik, inače brzo razmišlja, nisam ga vidio u sportu, u trku", kazao je.

Za reakciju ministra Krstičevića rekao je da njegova reakcija nije bila pretjerana, a misli da je u ministru Krstičeviću, u onom trenutku, nadvladao vojnik nad političarom.

Na napomenu da bi ministar ipak trebao biti ministar jer više nije vojnik ni general, Kuščević je rekao da se oporba na prvoj sjednici nastavila ponašati kao i dosad, neargumentirano napada, čak vrijeđa. "Ono što smo jučer imali priliku čuti uvredljivo je za svakog Hrvata, a kamoli ne za nekoga tko radi za dobrobit Hrvatske. Nekad mi se čini da bi bilo bolje da se te sjednice ne prenose za javnost da ne bi slučajno naša djeca postala Nikola Grmoja", rekao je.

"Optužiti nekoga da je veleizdajnik to je dno dna, zadivljen sam blagom reakcijom svih koji su bili tamo", zakjučio je Kuščević.

Murganić: Svi smo ljudi od krvi i mesa

Ministrica za demografiju i obitelj o Plenkovićevom nasrtaju na Grmoju izjavila je da je uvjerena da premijer nije imao nikakvu namjeru obračuna ili kontakta sa zastupnikom. Za Grmojinu optužbu za veleizdaju, kazala je da "svatko tko to izjavi treba osjetiti osobnu odgovornost".

"Reći u Saboru, bez obzira jesi li zastupnik i štiti li te, a štiti imunitet, visokopozicioniranom dužnosnicima, potpredsjendici Vlade, premijeru države - da radi u interesu druge države, u interesu Srbije, to su prestrašne uvrede", izjavila je Murganić.

Komentirala je i incident ministra obrane i kazala da svatko ima svoj prag tolerancije. "Mi smo svi, iako smo dužnosnici, ljudi od krvi i mesa i poneki put vrlo često osjetimo da smo ponekad na jedan nekorektan i neobjektivan način kritizirani", kazala je.

Dodala je da je ministar Krstičević to doživio kao osobnu uvredu te da je to i pokazao. "Nije bio agresivan osobno prema zastupniku Vidoviću, ali je tom gestom pokazao što vidi u tom načinu komuniciranja", rekla je Murganić.

Divjak: Argumentirana rasprava često izostaje

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak izjavila je kako razina rasprave u Saboru mora uvijek biti na nivou, a zastupnici moraju iznalaziti najbolja rješenje te argumentirano raspravljati, što često izostaje.

"Ne samo jučer, nego općenito, razina rasprave u Saboru je izuzetno loša poruka. To sigurno nije, niti će podići povjerenje koje građani imaju u hrvatske institucije. Nemojmo zaboraviti da nama redovito dolaze grupe učenika u posjet Saboru", kazala je.

Poruka mora biti takva da se argumentirano raspravlja i to je nešto što se treba raditi i u školama. Ne bi trebalo da stvaramo svojevrsni teatar pa da sve završi u medijima nego da ono što kažemo potkrijepimo argumentima, rekla je.

Ćorić: Nije bilo nikakvog obračuna

Ministar energetike i zaštite okoliša Tomislav Ćorić rekao je kako nije bilo nikakvog obračuna između premijera Andreja Plenkovića i Mostovog zastupnika Nikole Grmoje ocjenivši neprimjerenim reakcije Grmoje i SDP-ova zastupnika Franka Vidovića u Hrvatskom saboru.

"Nije bilo nikakvog obračuna. Smatram primjerenim situaciju u kojoj netko, u ovom slučaju premijer Plenković, koji zaslužuje definitivno vis-a-vis svoga rada i pozicije poštovanje svakog saborskog zastupnika i građanina ove zemlje. Smatram apsolutno primjerenim da takav netko upita nekoga tko ga smatra veleizdajnikom i anemičnim što je na to mislio. Druga strana u pravilu koristi jezik ulice i očito je to način na koji misle unaprijediti sustav i učiniti hrvatsku boljom. Mislim da su hrvatski građani toga svjesni i da će to honorirati na izborima. U ovoj zemlji treba početi raditi. Od velikih riječi, pogotovo takvih riječi, pokazalo se u zadnjih 27 godina, nema apsolutno ništa", rekao je Ćorić.

Upitan o reakciji ministra obrane Damira Krstičevića odgovorio je da je Krstičević dvije godine svog mandata potrošio na proces koji na kraju nije dobro završio (nabava višenamjenskog borbenog zrakoplova). Istaknuo je da su Ministarstvo obrane i vlada učinili sve da Hrvatsku učine sigurnijom zemljom i vjerujem da ćemo to učiniti.

"Što se tiče reakcije SDP-ova Franka Vidovića, sami procijenite na što liči da netko igračke izvlači iz svoje saborske klupe, nosi kroz Hrvatski sabor i uz posprdan osmijeh uručuje ministru obrane koji je učinio više za borbenu spremnost hrvatske vojske nego cijela ta vlada (SDP-a) u četiri godine mandata", kazao je Ćorić.

Ministrica Obuljen Koržinek: To je strašno

Za ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek ponašanje saborskih zastupnika Mosta u Hrvatskom saboru strašno je i ispod svake razine, dok je nastup ministra obrane Damira Krstičevića doživjela s razumijevanjem budući je po njezinom mišljenju riječ o emotivnom nastupu ministra Krstičevića.

"Izgovoriti u Hrvatskom saboru riječ veleizdaja za predsjednika Vlade, to je ispod svake razine, to je strašno", istaknula je u četvrtak novinarima pred početak sjednice Vlade ministrica Obuljen.

No, za reakciju ministra Krstičevića smatra da je ministar reagirao emotivno te ga ona razumije. "Teško je, teško je kad sjedite u Saboru, kad se trudite iznositi argumente, nije to prvi put od strane Mosta, svi smo to prošli, tu se govore neistine", obrazložila je svoje mišljenje o događanjima u Hrvatskom saboru ministrica kulture Republike Hrvatske.

"Sabor mora biti mjesto gdje se iznose argumenti, gdje se govori argumentima, gdje se iznose činjenice i gdje se raspravlja", smatra ministrica Obuljen Koržinek. "Naravno da je oporba tu, da kritizira, ali neke su stvari zaista ispod razine", zaključila je ministrica.

Rasprava o propaloj nabavi borbenih zrakoplova, što je u srijedu na saborskom "aktualcu" u više navrata problematizirala oporba, iznervirala je u jednom trenutku ministra obrane Damira Krstičevića u toj mjeri da je, nakon što mu je SDP-ovac Franko Vidović prišao i uručio kutiju sa sklopivom maketom aviona, bijesno bacio maketu na pod i poručio mu: "Goni se, ti i ovo!".

Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja u srijedu je tijekom saborske rasprave o izvješću o održanim sastancima Europskog vijeća u 2018., ustvrdio da premijer Andrej Plenković 'radi za srbijanske interese', što je izazvalo burnu reakciju zastupnika, nakon čega je predsjednik Sabora Gordan Jandroković odredio stanku kako bi se smirile strasti. (Hina, M.V.)