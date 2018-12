Ministarstvo zdravstva objavilo je rezultate inspekcijskog nadzora nakon smrti devetogodišnjeg dječaka iz Metkovića.

Vezano uz tragičan slučaj preminulog dječaka iz Metkovića, zdravstvena inspekcija je u pratnji stručnjaka izvršila inspekcijski nadzor, čije rezultate je analiziralo stručno povjerenstvo koje je imenovalo Ministarstvo zdravstva.

Zaključak Stručnog povjerenstva donesenog u svezi zbrinjavanja devetogodišnjeg Gabrijela Bebića prenosimo u cijelosti.

"Sumirajući sve iskaze zdravstvenih radnika koji su sudjelovali u medicinskom zbrinjavanju mldb. G.B. te analizirajući priloženu medicinsku dokumentaciju i obdukcijski nalaz Povjerenstvo zaključuje da kod mldb. G.B. nije na vrijeme prepoznata bolest kao niti težina njezine kliničke slike.

Povjerenstvo također zaključuje da su 10. prosinca 2018. godine, nakon prepoznavanja kliničkog sindroma i životne ugroženosti bolesnika, učinjeni propusti tijekom inicijalnog zbrinjavanja, volumske resuscitacije, primjene oksigenoterapije kao i pripreme bolesnika za transport i provođenja istog u Klinički bolnički centar Split", navodi se u priopćenju Ministarstva zdravstva.

Zaključak Stručnog povjerenstva i prikupljenu dokumentaciju Ministarstvo zdravstva će proslijediti na daljnje nadležno postupanje Državnom odvjetništvu.

Prvi put došao zbog kašlja

Podsjetimo, u utorak 11. prosinca od sepse je u Kliničkom bolničkom centru Split preminuo 9-godišnji Gabrijel Bebić iz Metkovića.

Prvi put je liječniku došao u Dom zdravlja Metković još 1. prosinca zbog kašlja. S grlom i plućima navodno nije bilo problema, no nakon nekoliko dana dobio je povišenu temperaturu te mu je njegova liječnica propisala antibiotik. No stanje mu se naglo pogoršalo te ga je otac u nedjelju dovezao na Hitnu u zgradi Doma zdravlja Metković.

Na Hitnoj je pregledan i pušten kući, no otac ga je istog dana navečer ponovno odvezao na Hitnu jer mu je bilo loše. Tamo su ga ponovno poslali kući uz uputu da se u ponedjeljak javi svojoj pedijatrici. No kako ona ujutro nije bila u smjeni, primila ga je tek treća pedijatrica no stanje mu je već bilo jako loše.

Hitno je prebačen u Split, ali je bilo prekasno.