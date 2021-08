Veliki broj opoziva i povlačenja prehrambenih proizvoda s tržišta zbog pojave pesticida ili drugih faktora dokazuju da funkcionira sustav sigurnosti hrane i zaštite potrošača, poručili su iz Ministarstva poljoprivrede.

Povodom povlačenja prehrambenih proizvoda s polica trgovačkih centara koje je bilo osobito učestalo ovoga vikenda ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić sa suradnicima je održala u ponedjeljak sastanak s predstavnicima Udruge za zaštitu potrošača grada Karlovca Korana na temu sigurnosti hrane.



U proizvodnji povučenih proizvoda korišten je nesukladni aditiv (aditiv E410) u kojem je utvrđeno prisustvo etilen oksida, čije korištenje je zabranjeno u EU. Radi se o iznimno malim količinama aditiva koji se dodaje u proizvod tijekom proizvodnje, a izmjerene količine etilen-oksida u aditivu bile su također relativno niske, ne puno veće od granice detekcije.

No, kao najveća moguća razina zaštite potrošača svi proizvodi u koje je ugrađen nesukladni aditiv smatraju se, kao i sam aditiv, nesukladnim i automatizmom se povlače s tržišta i opozivaju od potrošača.

EU ima najstrože zakone o sigurnosti hrane na cijelom svijetu

Udruga je zatražila zaštitu potrošača u najvećoj mjeri te povećanje kontrole hrane, promjenu zakonodavnog okvira s ciljem da potrošači dobiju naknadu štete u iznosu proizvoda koji su kupili te nadoknadu štete što su takav proizvod konzumirali, kao i kazne svih sudionika koji su takav proizvod stavili na tržištu.

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede predstavili su dionike i način funkcioniranja sustava sigurnosti hrane i sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje te obrazložili kako je razlog većeg broja povučenih proizvoda ove godine te jogurta i sladoleda ovoga vikenda što je u proizvodnji predmetnih proizvod korišten nesukladni aditiv u kojem je otkrivena prisutnost etilen oksida koji, prema EU zakonodavstvu, nije dozvoljen. Slijedom toga nije određena niti najveća dopuštena količina (MDK), a već sama detekcija tog spoja u nekoj namirnici znači da proizvod nije u skladu s Uredbom 396/2005.

Naime, na razini EU tijekom lipnja/srpnja održani su sastanci kriznih koordinatora EU te je usvojen zaključak da se proizvodi u ovom slučaju povlače čim se utvrdi prisutnost aditiva koji sadrži etilen-oksid (i bez procjene rizika), što inače nije uobičajeni postupak te je u ovom slučaju primijenjeno najstrože moguće tumačenje predmetne Uredbe.

Sustav brzog uzbunjivanja funkcionira 24 sata na dan 365 dana u godini

''Uzevši u obzir sve činjenice i slične situacije u praksi ovaj kratkotrajni unos neće ugroziti zdravlje potrošača, no sukladno EU propisima u ovom slučaju smisao je bilo kakav potencijalni rizik svesti na najmanju moguću mjeru te je riječ o najvećoj mogućoj razini zaštite zdravlja potrošača. Podsjetimo, EU ima najstrože zakone o sigurnosti hrane na cijelom svijetu i njeni potrošači uživaju najveću zaštitu. Upravo kao posljedica koordiniranog i ujednačenog postupanja država članica ovakav povećan intenzitet povlačenja događa se na području cijele Europske unije. No, on nipošto nije znak za alarm, upravo suprotno. Sustav brzog uzbunjivanja funkcionira 24 sata na dan 365 dana u godini i povlačenja su upravo dokaz da sustav sigurnosti hrane i zaštite zdravlja potrošača funkcionira u praksi'', istaknula je Karačić i dodala da Ministarstvo poljoprivrede na godišnjoj razini ulaže 27 milijuna kuna u kontrolu hrane za ljude i životinje kroz razne monitoringe.

Dodatno, subjekti su na osnovu vlastitih rezultata i informacija samostalno opozvali svoje proizvode, što i jest smisao čitavog sustava, odgovornost proizvođača te što je moguće veća transparentnost prema javnosti u ovakvim i sličnim slučajevima. Spomenuti proizvođači u ovom slučaju postupili su sukladno svojim zakonskim obvezama i povukli neispravne proizvode u najkraćem roku, ističe se u priopćenju Ministarstva poljoprivrede.

Na sastanku su dogovorene daljnje zajedničke aktivnosti Udruge i Ministarstva poljoprivrede, s ciljem dodatnog jačanja kontrole hrane i zaštite potrošača.