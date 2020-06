Policijski USKOK prisluškivao je Josipu Rimac mjesecima. Ministar državne imovine Mario Banožić spominje se kao osoba na koju je pokušala utjecati Josipa Rimac.

Ministar Mario Banožić u istrazi USKOK-a spominje se kao osoba na koju je pokušala utjecati Josipa Rimac. N1 javlja kako je Rimac pokušala ishodovati da tvrtka C.E.M.P. plati manju naknadu. Banožić kaže da mu nije bilo čudno što ga Rimac zove jer ga, kaže, zovu svaki dan.

"Ako treba nešto ubrzati da dođe do investicija, ja sam prvi za to, no, ako je to loše za proračun…", izjavio je ministar Banožić komentirajući za N1 slučaj uhićene Josipe Rimac.

"Ministarstvo državne imovine treba napraviti procjenu svakog posla. Moja je procjena da to nije bilo dobro za proračun. Kod izjava moram biti oprezan jer se radi o istražnom postupku“, kazao je ministar o slučaju vjetroelektrane.

Ministru nije ništa neobično da ga zovu i kontaktiraju s njima kako bi investitori ostvarili bolju poziciju. "Svatko pokušava manje platiti, nije mi bilo neobično da me zove Rimac jer me svaki dan zovu, svaki dan me zovu", kazao je ministar.

Kaže da ga USKOK do sada nije zvao u vezi sa slučajem vjetroelektrane.