Ministar turizma Gari Capelli gostovao je u Dnevniku Nove TV i govorio o rezultatima i planovima za nadolazeću turističku godinu.

Ministre, stigle su prve brojke za novogodišnje praznike u Hrvatskoj - čemu možemo zahvaliti taj rast i je li tih 15 posto ipak malo neočekivano?

Nije neočekivano. Vidjeli ste da i ono što smo planirali, što se tiče cijele godine , a sad već možemo govoriti o turističkoj godini jer na dočeku imamo i 10 do 15 posto više turista, dakle protegli smo na cijelu godinu. Očekivali smo rast kroz godinu od 6 do 7 posto, što ovi definitivni rezultati i govore. U našim izjavama nakon sajmova i svega vidjelo se kakva je situacija i da ju pratimo. Ono što je najbitnije, prema izvješću Hrvatske narodne banke rezultati za prvih devet mjeseci rast od oko 4 posto, a samo 7.,8. i 9. mjesec pet posto.

Tu govorimo o stranim turistima. Kad tome pribrojimo promet hrvatskih turista koji su praktički na prvom mjestu, mislim da ćemo godinu zaključiti točno kako smo planirali, a to je oko 12 milijardi. To znači da je Hrvatska ipak prepoznatljiva, da Hrvatska ima svoj program, vidljivost i da se u Hrvatsku više ne dolazi samo zbog sunca i mora nego da ona ima turizam 12 mjeseci.

Stalno se ističe potreba povećanja kvalitete turističke ponude. Što tu donosi 2019.?



Gosti su postali sve izbirljiviji, ako tako možemo reći, a mi moramo odgovoriti kvalitetom. Naša gastronomija i ti posebni oblici turizma definitivno bilježe najbolje rezultate. Kod nas nekih 50 restorana ima preporuke ili Michelin zvjezdice, dok jedna Slovenija nema niti jednu. Prema anketama turista koji su prije dolazili u Hrvatsku, preko 70 posto dolazilo je zbog sunca i mora. Dodatna kvaliteta posebnih oblika, kao što su cikloturizam i sve druge vrste turizma dale su jednu dodatnu kvalitetu. Naravno, i investicije. Lani smo imali rast investicija od oko 40 posto, hoteli s četiri i pet zvijezdica, vile s bazenima, obiteljski smještaji definitivno daju tu posebnu kvalitetu zbog koje turisti sve više u Hrvatsku dolaze.

Trebaju li se možda iznajmljivači brinuti zbog nekih novih nameta u idućoj godini?

Nadležnost ima Ministarstvo financija, koje je paušal decentraliziralo na lokalne zajednice. One moraju do 15. siječnja donijeti visinu paušala po krevetu koji je od 150 do 1500 kuna, a ukoliko ne donesu na vrijeme on će biti 750 kuna automatizmom. Bio je oko 300 po krevetu. Boravišna pristojba je još uvijek pod uredbom Vlade, još ove godine, ovisno o kojem dijelu Hrvatske korigirana je, a od 2020. bit će decentralizirana. Visinu će, ako se paket turističkih zakona usvoji, donositi turističke zajednice. Davat će prijedlog, a županijske skupštine će donositi visinu koja će biti na jedan način decentralizirana. Ne očekuje se veliki rast, prema onome što sam ja vidio na terenu.

Prošla godina bila je sjajna za hrvatski sport. Jeste li iskoristili svjetsko srebro, Davis cup i ostale uspjehe u promociji Hrvatske za iduće sezone?

Kroz turističku zajednicu Hrvatske realizira se projekt "Sportska Hrvatska". Imamo i svoje projekte pred i post sezone, napravili smo ugovore recimo sada s rukometašima na tri godine, koji za par dana započinju sa svjetskim prvenstvom, s Hrvatskim nogometnim savezom... Koristit ćemo maksimalno sportske rezultate i sve ono što imamo mogućnosti napraviti preko sportaša. Osim tih strateških projekata, imamo i za avio-program.

Znamo da je povezanost ključna za razvoj, ali i kontinentalnog turizma. Kakvi su tu planovi?

Osječki aerodrom nam je vrlo, vrlo važan, osim što je Zagreb obnovio svoj, idemo i na investiciju na osječki. Recimo program Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem što imamo, programski je oko 8,5 milijardi ugovorenoga, 2,6 je već isplaćeno nepovratnih sredstava. Za turizam je za sad izdvojeno nekih 38 milijuna, poseban je program za kontinent, za ovih pet županija naročito.

Dani hrvatskog turizma u 10. mjesecu u Slavoniji, poseban program za novinare i tour operatore koje ćemo dovesti na osječki aerodrom, preko 150 njih i provesti kroz Slavoniju, Baranju, svih tih pet županija. Imaju što vidjeti, vidjet će da Hrvatska nije samo more, nego da Hrvatska ima sjajan kontinent i ponudu.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr