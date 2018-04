Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić gostovao je u Dnevniku Nove TV gdje je eksluzivno komentirao potvrđivanje optužnice protiv Ivana Vrdoljaka zbog navodnih prijetnji članu uprave nuklearne elektrane Krško.

Čuli smo od novog budućeg šefa INE kako se gasi dio sisačke rafinerije - što kažete na to?

Najava gospodina Fasimona i mene je malo iznenadila. RH je angažirala konzultanta za procjenu i potencijalni otkup dionica INA-e od MOL-a. Držimo da bilo kakvi jednostrani potezi mađarske strane nisu potrebni.

Hoćete li reagirati na to?

Gospodin Fasimon će preuzeti mjesto predsjednika uprave INA-e u lipnju. Kada stupi na tu dužnost, naravno da će i naši predstavnici u upravi i NO započeti razgovore.

Kako to mislite mijenjati?

Imamo svoje manevarske prostore kroz zakonski okvir u RH kroz naše članove uprave i nadzornog odbora INA-e.

Hoćete li to pokušati zaustaviti?

Naša ideja je da INA ostane vertikalno integrirana kompanija te da nastavi svoje poslovanje. To podrazumijeva i rafinerijski biznis i bilo kakvi jednostrani potezi nama nisu dopustivi.

Čuli smo da gospodin Fasimon planira nova ulaganja. Samim time, pretpostavljam da će rasti i cijena kompanije. Što ako konzultanti kažu da idemo u otkup, otkuda nam novci?

Naravno da INA zahtjeva nova ulaganja i jačanje njezinih kapaciteta je svima u interesu. Što se tiče novca, jedna od potencijalnih alternativa j pronalazak strateških partnera. Ako se odlučimo na otkup, novac neće biti problem.

Paralelno se odvijaju i neki drugi procesi, pratite i arbitražu. Jeste li vi za otkup?

Osobno, ja sam za otkup dionica INA-e.

Što očekujete od arbitraže?

Hrvatska će kroz naš odvjetnički tim podnijeti sve moguće dokaze u prilog našoj strani i braniti hrvatske pozicije. Ne mogu prejudicirati kako će ona završiti, ali dat ćemo sve od sebe.

Imaju li konzultanti neki rok?

Ja vjerujem da do kraja godine možemo očekivati neke preporuke i odluke.

Mađari žele u vlasničku strukturu Petrokemije, koliko je to u ovom trenutku izgledno?

Proces dokapitalizacije Petrokemije se vodi i INA je jedan od sugovornika.

Što s idejom ministra Marića da država otkupi dugove?

Ta ideja vjerojatno proizlazi iz činjenice što on smatra da bi to bilo dobro rješenje. Ja osobno smatram da je u Petrokemiji potreban privatni kapital.

Mnogo je vrućih tema u vašem resoru? Nakon INA-e, tu je i Slavonski Brod. Možete li ljudima reći kada će se riješiti taj problem?

Problem vode za piće je riješen. Voda je temelje odlukom Povjerenstva proglašena ispravnom za piće i kuhanje i po tom pitanju ništa se novo nije dogodilo.

Što je s naftnom mrljom koju su ljudi vidjeli u vodi?

Ako govorite o fotografiji koja se jučer pojavila na jednom portalu, to ne mogu komentirati, ali HZJZ je odmah pozvao bilo koga da sumnja u ispravnost vode da donese uzorak kako bi se voda analizirala.

Nakon zraka, sada i voda? Je li vama jasno kako je živjeti ljudima u Slavonskom Brodu?

Apsolutno mi je jasno jer s problemom Slavonskog Broda živim otkad se to dogodilo. Gotovo svaki moj dan je dobrim dijelom posvećen rješenju ovog problema. Želim reći da su sve intitucije od trenutka potvrde zagađenja učinile sve da se ovaj problem na prikladan način riješi – od dovoza vode, do prespajanja na Sikirece, kroz istragu MUP-a i DORH-a. Svaka optužba prema institucijama je potpuno neosnovana.

DORH je podignuo optužnicu protiv vašeg koalicijskog partnera Ivana Vrdoljaka da je prijetio članu uprave nuklearke Krško

To me zateklo na putu do ovdje.

Jeste li upoznati s time, 2015. se to dogodilo

U jednom neformalnom razgovoru, gospodin Perharić me prije 20-ak dana obavijestio o tome.

Ispunjava li Slovenija zakonske uvjete oko upravljanja ulaganja Krškog?

U ovom trenutku nemam nikakve indicije o neispunjavaju uvjeta.

Poznajete li osobno Hrvoja Perharića?

Upoznao sam ga na jednom od skupova. Prišao mi je i rekao da ima osobni problem s Vrdoljakom.

Vrdoljak tvrdi da je kaznena prijava lažna, da radi zaštite slovenskih interesa da Hrvatska gubi milijune? Vidite li vi tu neku veću priču.

Ja bih ipak pričekao da se sudski proces dovrši, ako će do njega doći. Što se tiče gubitka milijuna, na razini NE Krško, trenutno imamo želju RH da se naš član uprave promijeni i da gospodina Perharića zamijeni novi stručnjak.

Je li čudno da je epilog priče 2017. obzirom da se priča dogodila 2015. godine?

Zaista ne mogu ulaziti u detalje o kojima ne znam ništa.

Rekonstrukcija vlade? Jeste li vi na listi za odstrjel?

Ako i jesam, ja za to ne znam.

Priča li premijer o tome?

Ni u jednom trenutku o tome nije bilo govora.