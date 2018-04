Novi predsjednik uprave INE, Sandor Fasimon u Budimpešti se predstavio hrvatskim novinarima.

Poručio je kako INA mora nastaviti s uspješnim poslovnim rezultatima kao proteklih godina. Najavljuje zatvaranje pogona u Sisačkoj rafineriji, ali obećava da će svi radnici biti propisno zbrinuti. Plan hrvatske Vlade za otkup dionica INE od mađarskog MOL-a ne tiče ga se, kaže, jer je tvrtku došao podignuti na višu tehnološku i proizvodnu razinu.

"Ovisi o potrebi za radnicima, vidjet ćemo što će biti s njima. INA uvijek brine o svojim radnicima, tako da nitko neće završiti na ulici. U najgorem slučaju, ako bude viškova, otpremnine će biti fer, to uopće nije upitno. Želimo nastaviti posao i iskoristiti puni potencijal INE. Znam da on postoji, znam kolege i znam koliko su profesionalni. Osobno, gledajući brojke, ja bih rafineriju koncentrirao na jedno mjesto. Vrlo vjerojatno u Rijeku, ali ne želim to reći definitivno. S obzirom na ekonomske čimbenike, to bi trebao biti slučaj. Zasigurno bismo trebali najveći dio investicije prebaciti u jedan dio te priče. To ne znači da ćemo napustiti neko mjesto, zadržat ćemo industriju i vidjeti što ćemo tamo proizvoditi“, kazao je Fasimon.

Jedan od Fasimonovih interesa je i kutinska Petrokemija, a INA, odnosno MOL zainteresirani su za ulazak u vlasničku strukturu kutinske tvornice s još nekim strateškim partnerima.

Svoje dužnosti u INA-i Fašimon će službeno preuzeti sredinom šestog mjeseca, kada i stiže u Zagreb.



