Što zbog jeftinih kredita, što zbog državnih subvencija u Hrvatskoj se oporavlja tržište nekretnina. Mjeru subvencioniranih kredita koristi sve više mladih obitelji, ali demografi se boje da to ipak neće preokrenuti loše demografske trendove i zaustaviti iseljavanje. O svemu je progovorio i gost Dnevnika Nove TV, ministar Predrag Štromar.

Da nije subvencija mnogi stambeni kredit ne bi ni dizali. Stambeno pitanje u posljednje dvije godine riješilo je 5300 obitelji. Za vrijeme mjere rođeno je 550 djece. Država pokriva od 30 do 51 posto rate u prvih 5 godina. Za svako novorođeno dijete dobivate još dvije godine, a za svakog maloljetnog člana kućanstva još godinu dana produženja.

Mjera je pozitivna, ali neće preokrenuti negativne trendove, ističu demografi.

"Mislim da uz ovu mjeru poticane stanogradnje bi trebalo donijeti još čitav niz mjera koje bi imale izravne rezultate na rodnost pa i zaustavljanje iseljavanja", rekao je Stjepan Šterc, demograf.

S druge strane, u Hrvatskoj rastu cijene nekretnina. U odnosu na lani, veće su za 5. 4 posto. Rekorder po kvadratima je Dubrovnik s 3745 eura. Od četiri najveća grada na vrhu je Split, slijede Zagreb, Rijeka pa Osijek.

"Cijene su porasle primarno radi akumulirane potražnje, godinama nije bilo ponude na tržištu. i to nije održivo. Ono što smo vidjeli da se transakcije ipak vrše po tim cijenama, ali mislimo da to neće više dugo trajati", rekla je Lana Mihaljinec Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK.



Tržište nekretnina aktiviralo se i zbog povijesno niskih kamatnih stopa na stambene kredite. Razdoblje jeftinog novca moglo bi potrajati još najmanje dvije godine.

Riješeno čak 13.500 stambenih pitanja

O svemu više zna gost Dnevnika Nove TV, potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar s kojim je razgovarala reporterka Nove TV Ivana Brkić Tomljenović.

Jeste li subvencijama za stanove napravili kaos na tržištu? Cijene su skočile u nebo.

Mi smo ovim subvencijama omogućili da 5300 mladih obitelji ima svoj dom, da ostanu u Hrvatskoj, da ovdje rade, ovdje privređuju, ovdje dižu gospodarstvo. U tih 5300 obitelji se već do sada rodilo 550 djece. Cijene su porasle, još nismo došli do nivoa od 2007. i 2008. godine, napravili smo jednu analizu koja je pokazala da su od 2012. do 2017. cijene rasle tamo gdje je rastao i turizam.

Masovno se kupuju i stanovi za dnevni najam. Hoće li ponovno puknuti balon na tržištu nekretnina, kao 2009.?

Neće biti tog buma, nema tog balona. Potražnja i potrebe su velike. Nama je zadatak da putem subvencioniranih kredita omogućimo mladim obiteljima da dođu do svog doma i ostanu ovdje. Mi smo do sada riješili 13.500 stambenih pitanja, a do kraja iduće godine želimo da to bude 20.000.

Hoćete li regulirati iznajmljivanje stanova?

Najam stanova se mora regulirati. On je pod kontrolom, porezna to kontrolira, no i dalje treba kontrolirati.

Investitori se žale na dugu i skupu papirologiju za pokretanje biznisa. Obećali ste građevinsku dozvolu za 15 dana.

U roku 15 dana će po novom Zakonu svako javno-pravno tijelo morati dati svoje mišljenje i svoju suglasnost. U praksi će biti tako da investitor ili građanin kad gradi kuću dođe do svog projektanta i onda sve dalje projektant odrađuje za njega. Prate postupak cijelog projektiranja, gdje je trenutno dokument, kod kojeg referenta, što se radi, o čemu se odlučuje.

Nisu do sada svi službenici bili tako revni. Hoće li biti nekih sankcija za one koji ne ispoštuju tih 15 dana?

Ukoliko u 15 dana neće dati svoje mišljenje znači da je mišljenje pozitivno i projektant može u ime investitora raditi sve što dalje slijedi.

Koliko će to za građane biti jeftinije?

Za građane će biti izuzetno jeftinije, recimo ako građanin iz Osijeka gradi apartman u Splitu on neće više trebati niti jedanput ići u Split već će sve rješavati njegov projektant u Osijeku. Putem elektronskih usluga će projektant odraditi sve što treba. Građanin neće više trebati isprintati ni 10 paketa po pet kilograma papira i predati na šalteru kako bi dobio neku dokumentaciju, sve će ići elektronski.

Sindikati trenutno prikupljaju potpise protiv mirovinske reforme. Bojite li se da će ih prikupiti dovoljno?

Mene interesira gdje su bili prije pet godina kada je Vlada donijela odluku da će se raditi do 67. godina. Mi smo sada sve doradili, da budu veće i sigurnije mirovine. Ja mislim da je Zakon izuzetno dobar.

Zašto je oporba sada protiv? Bili su prije pet godina s vama u koaliciji i podržavali to.

Sutra će oni potpisivati pa ih možete pitati.

Bojite li se da će prikupiti dovoljan broj potpisa?

Mi se ne moramo ničega bojati, mi moramo raditi svoj posao i ubrzati procese kako bi investicija bilo više. Ako je više investicija onda možemo svim građanima osigurati bolji standard.

Kako biste ocijenili suradnju s HDZ-om od 1 do 5?

Mi surađujemo, mi smo u koaliciji, radimo na projektima. Suradnja je dobra, svatko radi svoj posao.

Jeste li možda nevidljivi ministar? Koliki je vaš utjecaj u Vladi?

Moj zadatak je raditi sve one poslove kao ministar graditeljstva i prostornog uređenja i nije mi cilj biti popularan. Cilj mi je da naši mladi imaju svoj stan, svoju kuću, da ostanu u Hrvatskoj i da svim građanima bude bolje.

Što se tiče predsjedničkog kandidata, treba li HNS imati svog kandidata ili dati potpora ideji vašeg stranačkog šefa da se da potpora Zoranu Milanoviću ako on to bude htio?

Još to nismo stavili na dnevni red, o predsjedničkim izborima ćemo razgovarati nakon izbora za europski parlament.

