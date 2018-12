Mnogi su ogorčeni zadarskim slučajem i nefunkcioniranjem pravosuđa. Puno je problema u resoru ministra Dražena Bošnjakovića s kojim je u Dnevniku Nove TV razgovarala Ivana Brkić Tomljenović.

Kad i što ćete točno mijenjati u Zakonu o kaznenom postupku kako se ovaj slučaj poput zadarskog više ne bi ponovio?

Mi sad imamo obvezu implementirati jednu direktivu EU u kaznenom zakonu i to ćemo u jednom kraćem roku, već za prvi kvartal iduće godine pripremiti, ali ćemo zapravo napraviti jednu analizu u okviru stručne javnosti, osnovati jednu radnu skupinu u kojoj ćemo detektirati one najprimarnije stvari.

Ima li vremena za te radne skupine ili ipak treba malo brže reagirati?

Ima vremena. Ne možemo ići u neki široki obuhvat, ali povučeni ovim teškim slučajem koji tu je prispitat ćemo neke stvari - koliko je puta moguće tražiti izuzeće raspravnog suca, predsjednika suda, predsjednika neposrednog višeg suda.

Vi biste to onda smanjili?

To bismo raspravili i vrlo vjerojatno bismo smanjili broj mogućnosti za tako nešto. Ovdje se u ovom predmetu pokazalo da je to bilo zaista učestalo, dva puta tražiti izuzeće svih tih osoba reflektiralo se zapravo nekakvim odugovlačenjem postupka i to je moguće riješiti u kraćem roku, ali ono što ja zapravo zagovaram - čim napravimo te izmjene koje moramo radi Europske unije tada ćemo krenuti u jedan ozbiljni zahvat. To će biti osma izmjena zakona o kaznenom postupku.

Zašto to ipak niste prije napravili, zašto se još uopće nije krenulo u izradu novog ZKP-a na koji se žale svi?

Žale se svi, ali je ovo nešto što moramo napraviti prvo - implementirati tu direktivu kako ne bi bio pokrenut postupak protiv nas, a što se tiče ovoga pitanja izuzeća suda i svega toga, to je standard u pravu u svim državama, samo je pitanje da li to treba ograničiti, da li će to ući u sukob s europskim zakonodavstvom ili ne. To je pitanje kojem treba vrlo stručno pristupiti i te stvari se ne rade na neki brzi ili prebrzi način.

Veliko je nepovjerenje u pravosuđe. Vidjeli ste prije mjesec dana jednu gospođu u našem Dnevniku koja čeka 30 godina da se riješi sudski spor. Je li vam neugodno što se na čelu takvog resora?

To nije pravilo, o čemu vi govorite. Mi smo u zadnjih nekoliko godina broj neriješenih predmeta, pogotovo ovih starijih od 10 godina, takvih gotovo da više ni nema. Svake godine se rješava više predmeta nego što ih se prima. Što se tiče nepovjerenja, godišnje vam u pravosudni sustav uđe preko milijun i 200 tisuća predmeta. To govori o nečem drugom, ljudi dolaze pred naše sudove, ubrzali smo, jedino što se širi ovakva percepcija kad dođe ovakav jedan predmet koji baci sjenu na desetke i desetke tisuća predmeta koji se dobro i kvalitetno rješe. Bit će sasvim sigurno rješen i ovaj predmet u vrlo brzom roku. Što se tiče ovakvih situacija, to ne opravdavam i smatram da je u roku od šest mjeseci trebalo biti rješeno, međutim predmet je imao jednu drugu situaciju gdje se raspravni sudac koji je proveo dokaze teško se razbolio i on danas ne može voditi taj predmet i morao je uskočiti netko drugi.

Jedna vaša odluka izazvala je dosta prašine u javnosti. Vi ste donijeli odluku da vještak Ručević, koji je vještačio u velikim slučajevima, odradio je Podravku, vidjeli smo ga u Fimi mediji, nije imao potrebne kvalifikacije. Rješenje još nije pravomoćno jer on je pokrenuo i upravni spor, ali i dalje radi. Hoće li to i može li to dovesti do toga da bi ta odluka u nekom trenutku mogla pasti?

Da li će ona pasti ne znam. Ja sam dinio odluku da on nema kvalifikacije ne zato što ja to tako mislim i zato što je to moja želja, nego sam ja zatražio od fakulteta koji je on završio, a to je matematički fakultet, da mi on napiše da li je on stjecanjem diplome dobio sposobnosti i da li on može obavljati vještačenja, ekonomska, financijska, računovodstvena. Njegov fakultet koji je završio eksplicitno mi je rekao da ne i temeljem tog dopisa ja sam donio tu odluku da on temeljem našeg pravilnika o vještacima da ne ispunjava te uvjete. On je u odnosu na moje rješenje, što je dozvoljeno, otvorio upravni spor. Vidjet ćemo, ono što će Upravni sud reći to ćemo morati svi poštivati.

Može li tom odlukom Fimi medija biti vraćena na početak?

To ćemo vidjeti kada sud donese odluku.

Jeste li vi tu onda u sukobu interesa s obzirom da ste član HDZ-a, a ovdje se i sudi HDZ-u?

Ne, ja tu nisam u sukobu interesa jer taj postupak nisam otvorio ja nego jedan okrivljenik, osuđenik koji je osuđen temeljem njegovog vještačenja.

Tvrdite da ovo nije udar na vještaka?

Ne. Ja sam ovdje kao upravno tijelo, ne kao ministar, koje je definirano zakonom da donosi odluku po žalbi, tu odluku morao donijeti. Nisam se u toj odluci mogao izuzeti. Sud će ocijeniti da li moj argument stoji ili ne. Nisam ja tu donosio slobodnom voljom, nego sam donosio odluke temeljem dopisa koji mi je dostavio fakultet kojeg je vještak završio.

>>> Uskoro opširnije...