Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković najavio je odluku o ukidanju naplate korištenja mosta za otok Krk. Odluka bi trebala biti donesena do kraja godine.

Time je ministar odgovorio na javni apel stanovnika Kvarnera kojim oni traže ukidanje mostarine na otok Krk, piše Morski.hr.

U apelu koji su stanovnici Kvarnera poslali ministru stoji kako su most za otok Krk i tunel Učka izgrađeni od samodoprinosa građana i odavno isplaćeni pa bi, samim tim, trebali biti besplatni. U istom kontekstu se spominje i primjer tunela Sv. Ilija kroz Biokovo gdje su se stanovnici uspjeli izboriti za neplaćanje.

''Najprije dovoditi u isti kontekst tunel Sv. Ilija s mostom Krk i tunelom Učka nije korektno. Iz razloga što se most Krk ne naplaćuje za fizičke i pravne osobe s otoka Krka, Cresa, Lošinja, Raba, itd. Dakle, svi oni koji imaju prebivalište, ne plaćaju most Krk. Drugo, ukupan dug Hrvatskih autocesta je 5,5 milijardi eura. I mi smo, razmatrajući zahtjev gradova i općina iz Imotske krajine gdje je zaista demografska situacija puno gora i složenija nego na otoku Krku, išli u dogovor sa Svjetskom bankom i donijeli, rekao bih demografsku i političku odluku koja je u tom trenutku bila najbolja“, kazao je ministar Butković.

Tunel Učka će se i dalje naplaćivati

''Tunel Sv. Ilija nije autocesta. Isto tako most kopno-Krk nije formalno dio autoceste nego dio pristupne ceste koja dovodi promet na autocestu. Po tom principu bi trebalo osloboditi most Krk. Mi vodimo razgovore sa Svjetskom bankom i s kreditorima, jer je to dio jednog ukupnog duga, da se takva situacija dogodi i na ovome mostu. Ipak, ponavljam, dovoditi u istu situaciju most Krk i ljude koji tu žive pa su oslobođeni cestarine po Zakonu o otocima, s tunelom Sveti Ilija nije korektno. Ali evo, vodimo računa o tome, otvorili smo razgovore i pričekajmo do kraja godine da donesemo konačnu odluku“, dodao je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Tunel Učka, nažalost, nije takav slučaj. Prema riječima ministra Butkovića, tunel Učka je u koncesiji i samim tim, Hrvatska vlada ne može ukinuti naplatu prolaska kroz tunel.

''Tunel Učka nije pod ingerencijom Hrvatske vlade i Hrvatskih autocesta nego je kao i čitav Istarski ipsilon u koncesiji. Ne mogu Vlada ni Hrvatske autoceste donijeti odluku o isključenju, odnosno nenaplaćivanju tunela Učka iz razloga što je to dio razgovora i dogovora između postojećeg i budućeg ugovora o koncesiji koji se sada mijenja zbog izgradnje 150 milijuna eura vrijednog punog profila Istarskog ipsilona od tunela Učke do Pazina. Odnosno, već je u pripremi druga faza druge cijevi tunela i to je izdvojena priča od one Hrvatskih cesta i Autoceste Rijeka-Zagreb“, zaključio je ministar Butković.