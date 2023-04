Predsjednik Zoran Milanović poslao je medijima priopćenje u kojemu, kako piše, smatra nužnim ukazati na nezakonitosti, propuste i neistine u Godišnjem izvješću o obrani za 2021. godinu, a o kojemu će Hrvatski sabor raspravljati na aktualnoj sjednici. Vrlo brzo stigao mu je odgovor ministra obrane Marija Banožića.

Banožić je nakon sjednice Vlade odgovorio na optužbe predsjednika Milanovića i odgovarao na pitanja novinara.

"Ja bih samo rekao da je ovo agresija predsjednika Milanovića na hrvatsku javnost i tumačenje zakona kako se njemu svidi u kojem trenutku", rekao je.

"Jasno pitanje za Ured predsjednika i Milanovića kao premijera - Zašto nije tražio mišljenja od predsjednika Josipovića i je li, kao premijer, išao za izmjenama Zakona o obrani i ukinuo traženje mišljenja Ureda predsjednika? To je izmjena zakona koju je on napravio, ali mu to više ne odgovara, pa idemo slagati javnost da nešto nije u skladu sa zakonom. 2012., 2013. nije uopće tražio mišljenje, valjda zna što je promijenio u zakonu. Imamo predsjednika koji laže", dodao je Banožić.

Na pitanje reporterke Dnevnika Nove TV Ivane Pezo Moskaljov jesu li podaci u Glavnom izvješću frizirani, Banožić je odgovorio: "Nema se što frizirati, u izvješću su podaci koji se pronalaze u otvorenim izvorima - o broju ljudi, nabavama koje su obavljene sukladno zakonu i onome što se dogodilo u 2020. i 2021. godini."

"Klasificirani podaci nisu u tom izvješću, oni se ne iznose van, Banožić nije ništa sakrio. Sve je provjerljivo, svaka rečenica se može kopirati i proguglati i pronaći", istaknuo je Banožić.

"Obrana Hrvatske nije ugrožena, ne znam zašto se predsjednik uporno trudi prikazati da je ugrožena. Ako imate načelnika Glavnog stožera koji je svjestan da se 20 godina nije ulagalo u Hrvatsku vojsku, svi smo svjesni da se sada radi na poboljšanju Hrvatske vojske, ali on se sada usudi prozivati nekoga tko je nešto učinio", rekao je Banožić.



"Neka Milanović da svoje podatke, neka dokaže da nije frizirao svoje podatke", rekao je.

O prizemljenim helikopterima Black Hawk

Na pitanje o dva od četiri Black Hawka koja su prizemljena navodi da ta teza ne stoji: "Primijećeni su određeni indikatori koji mogu upućivati na određeni problem. Helikopteri su u garancijskom roku i zatraženo je otklanjanje kako sutra ne bi bilo problema izvan garancijskog roka. Jedan je problem već otklonjen, bit će i drugi."

"Upravo sam priznao da postoji jamstveni rok i unutar jamstvenog roka otklanjaju se problemi", dodao je Banožić i istaknuo da materijalno teške podatke ne može komunicirati. Nije htio komentirati ima li problema na druga dva helikoptera niti precizirati jesu li problem uočili na doniranim ili kupljenim helikopterima.

O slanju helikoptera u Ukrajinu navodi da je Vlada donijela odluku i da su u njoj helikopteri koji će biti isporučeni Ukrajini. "To sam rekao na svojem lošem engleskom jeziku, nisam rekao kad će to biti, s razlogom", istaknuo je.