Kad smo danas ministra obrane htjeli pitati što se događa s opremanjem višekatnice na zagrebačkom vojnom učilištu, koja još zjapi prazna, ministru se žurilo na već zakazani drugi događaj u Slunj.

Mnogo je pitanja oko ove vojne višekatnice na koje nema odgovora, ne samo zato što je i nakon godinu dana i dalje prazna, već i povisuju li razni aneksi ugovora troškove početne gradnje.

"Prije dva mjeseca kad sam izvještavala o ovom maskirnom zdanju i svojevrsnom studentskom domu radovi su skočili sa 47 na 60,5 milijuna kuna. U međuvremenu sam otkrila da postoje i novi dodaci na ugovor i o tome pokušala tražiti pojašnjenja, ali ministar nije bio raspoložen za njih.

Prema mojim saznanjima novi aneks težak je 4,6 milijuna kuna bez PDV-a i prema njemu na vrh ovog nebodera postavio bi se i jacuzzi. Je li aneks potpisan, je li na njemu Banožićev potpis, ugrađuje li se u sklopu svih tih sadržaja koji bi kadetima pomogli u nastavi i spa tretman na visini, tko bi ga sve koristio i čemu jacuzzi – nema odgovora. Ministar obrane ni na jedno pitanje nije odgovorio, kao ni njegova Služba za informiranje od koje sam sva ta pojašnjenja tražila", izvijestila je u Dnevniku Nove TV Ivana Pezo Moskaljov.

Što o cijelom projektu misli predsjednik i vrhovni zapovjednik - čini se da se on ne bi htio puno miješati.

"Neboder je otvoren prije godinu dana na otvaranju na koje ja nisam htio ići, to je bilo u izbornoj kampanji, u ovo vrime godišća,

išao je Plenković. Nisam htio ići, jer sam znao da nije imao ni uporabnu dozvolu ili su već bili ovi problemi. Ali to je samo neboder, nadam se da će Vlada naći načina da to riješi, jer ti troškovi tzv. vantroškovnički su preveliki. Normalno je da budu na kraju malo veći, ali ovo zaista iskače iz svih okvira", kazao je predsjednik Milanović.

Pezo Moskaljov podsjeća da je ugovor za izgradnju ove zgrade potpisao bivši ministar obrane Krstičević, a sve je prije njega htio izrealizirati njegov prethodnik Kotromanović kako bi se poboljšao standard kadeta i nastavnika časnika.

"Zgrada je još prazna. Nije jasno ni gdje zapinje s nabavom namještaja jer svih ovih 15 katova treba i opremiti. U ožujku se tražio ponuđač koji je sve trebao namjestiti za oko 9 milijuna kuna. Rok koji je Ministarstvo obrane postavilo za useljenje je jesen i akademska godina", kazala je Ivana Pezo Moskaljov.

