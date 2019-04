Minstar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u Dnevniku Nove TV govorio je o interesu Kineza za ulaganja u Hrvatskoj i gradnji Pelješkog mosta.

Kina ima velike planove sa Hrvatskom, a sad je samo pitanje hoće li Hrvatska to iskoristiti. Radi se o projektima koji se rade nekoliko desetljeća. O tome je za Dnevnik Nove TV govorio ministar Oleg Butković.

Zašto bi mi vjerovali sada da će biti drugačije nego prijašnjih godina? I druga izaslanstva su dolazila, i prije 10 godina bio je kineski predsjednik. Puno je obećano, sve je ostalo na praznom.

Za pripremu svih tih projekata je potrebno određeno vrijeme. Mi smo danas bili smo na Pelješkom mostu, projketu koji je dugo godina pripreman i, evo, svjedočili smo uspješnim radovima i završetku jednog dijela Pelješkog mosta, radova na Pelješkom mostu. Nakon Pelješkog mosta postoje i drugi veliki infrastrukturni projekti, od nizinske pruge, luke Rijeka.

Za tu prugu, vaš kolega ministar Horvat je rekao da su Kinezi zainteresirani da investiraju u nizinsku prugu Rijeka-Zagreb, pa da im država da u koncesiju tu prugu. Koliko je to realno i ozbiljno ili je to samo pucanje u prazno?

Već dulje vrijeme postoji interes kineskih tvrtki. To nije samo danas, već otprilike nekoliko godina postoji interes. Mi smo sada u fazi spremnosti, budući da veći dio te pruge gradimo iz EU fondova. Ostao nam je ovaj dio od Karlovca prema Rijeci. To nije isključena mogućnost. Tu možemo graditi i uz pomoć EU fondova i putem koncesije koja bi bila za građenje i upravljanje tom trasom.

Kada bi se, hipotetski, sutra Kinezi i hrvatska Vlada dogovorili o tom projektu, koliko je potrebno od dogovora do realizacije, s obzirom da su to mega-projekti?

To su mega-projekti. Potrebni je izraditi svu potrebnu dokumentaciju, tehničku dokumentaciju studija i glavnih izvedbenih projekata, ali i postupak koncesije je sigurno složen proces koji se ne radi preko noći. To otprilike, prema mojoj procijeni, negdje godinu dana bi trajao proces do prve lopate i zaključenja ugovora o koncesiji. Naravno, treba vidjeti postoje li pozitivni signali iz Europske komisije da bi se moglo graditi i uz pomoć njihovih sredstava. Tako da smo mi sada, ja bih rekao, u jednoj dobroj poziciji.

Nitko ne spori želje Kineza da dođu ovdje. Došle su i druge zemlje istočne i središnje Europe, no čini mi se kada je krenula gradnja Pelješkog mosta bilo je riječi da će biti puno posla za hrvatske radnike. Kinezi praktički sve dovoze iz Kine. Tamo samo radi 50 hrvatskih radnika. Njihova cijela filozofija je – dovezimo sve iz Kine, tu napravimo i idemo dalje.

Pa ne treba se time opterećivati. Dio građevinske operative je uključen, ali to su ipak samo mostu specifični radovi. Tu su oni tehnološki otišli najdalje. Naravno, čelik je kod njih puno povoljniji i jeftiniji nego ovdje u Europi i okruženju. A što se tiče gradnje pristupnih cesta, koje su također sastavni dio projekta Pelješkog mosta, bit će puno više posla za naše tvrtke.

Kada će se odabrati tvrtka koja će graditi pristupne ceste?

Ona je odabrana, ali je uložena žalba. Vidjet ćemo odluku državne komisije. Ukoliko žalba bude odbačena, vrlo brzo ćemo potpisati ugovor.

Dvije smo godine čekali gradnju Pelješkog mosta. Žalba na žalbu. Bojite li se da će tako biti i u ovom slučaju?

Nisam sretan s tim žalbama. Međutim, mi smo donijeli Zakon o javnoj nabavi koji je usklađen s europskim direktivama i žalba onoga koji nije odabran je sastavni dio postupka. To ne može trajati dugo. Samo je bitna Državna komisija i tu stalno apeliram da što prije donesu odluke jer kad se jednom riješi žalbeni postupak onda se donosi odluka o odabiru i onda je to gotovo.

Kad očekujete početak radova?

Na jesen.

I ta cesta će biti gotova kad i Pelješki most ili će Kinezi biti brži od nas?

Gledajte, sad je teško reći hoće li sve biti u istom danu. Mi to moramo završiti u 2022. godini i to ćemo i završiti. Naravno, budući da je to projekt sufinanciran od Europske komisije, nama je krajnji rok kraj 2023., ali o tome ne razmišljamo. U 2022. će sve biti gotovo.

