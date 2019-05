Ove godine nije održana sindikalna povorka. Sindikati su sve svoje snage usmjerili na prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma o promjenama uvjeta za mirovinu.

Da bi se referendum raspisao potrebno je prikupiti 373.568 potpisa. Sindikati su uvjereni da će uspjeti pa čak i premašiti tu brojku. O ovome smo u Dnevniku Nove TV razgovarali s Krešimirom Severom, predsjednikom nezavisnog hrvatskog sindikata.

Kako ide prikupljanje potpisa? Ima li konkretnijih podataka?

Dogovorili smo se da nećemo o konkretnim podacima barem sljedećih nekoliko dana. U svakom slučaju smo zadovoljni, pogotovo kad je ovako krasno vrijeme, prikupi se puno potpisa. Širom Hrvatske prikupili smo puno potpisa.

Očekujete li da ćete prikupiti dovoljno potpisa?

Po prvim pokazateljima sve ukazuje na to da ćemo prikupiti i više nego dovoljno. Ako se nešto ne promijeni, već smo sada dovoljno zadovoljni.

Što ako ne prikupite dovoljno potpisa?

Uopće ne računamo s tim da nećemo prikupiti dovoljno potpisa. Prema svim najavama i potpori građana, sve vodi u pravcu da ćemo prikupiti i više nego je potrebno, tako da se već pripremamo za naredne korake.

Što kažete na premijerove izjave. On brani reformu. Rekao je da incijativa plaši narod da će svi raditi do 67 te je rekao da je ovaj pokušaj ispolitiziran?

Ako netko politizira to su oni sami. Ne treba zaboraviti da dok smo bili protiv i za vrijeme Milanovićeve Vlade, da su i oni bili protiv. Tada su imali cijeli niz argumenata zašto ne smijemo dizati dob na 67 godina. Čak su neki od njih govorili da će kada dođu na vlast, to vratiti natrag jer je ovo za Hrvatsku neodrživo. Daljnja politizacija u koju su krenuli samo je znak da se boje naroda pa i nas da ćemo prikupiti te potpise. Izrazito je jasno da mi ne možemo toliko dugo raditi. A ako netko plaši narod onda su to oni. S ovih 45 milijardi koje su upućene kako narodu da ne potpisuje, tako i Ustavnom sudu da bdije nad time. Naravno da se narod ne može prevariti. Ovakva količina reklama koje su sada pustili u promet, da bi obeshrabrili, idu izravno prema nama i govore o tome da sindikati ako ovo prođe, da će izazvati toliko duboki dug cijelom sustavu, samo govori i da se boje i da oni politiziraju. Mi samo želimo reći ljudima da daju potpise i izjasnite se kada vas već vlast nije pitala kada je trebala, neka vas pita na ovaj način.

Hrvati prosječno rade 32 godine, od nas kraće rade samo Talijani. Realno, ima dosta prijevremenih odlazaka mirovina, kako biste Vi to riješili?

To su stari odlasci u mirovine. Na tome vlast temelji cijeli niz svojih teza. Međutim radi se o svima onima koji su otišli ranije u mirovinu jer je raniji zakon bio puno povoljniji, svim braniteljima koji su bili stjerani u mirovinu ranije jer su im tvrtke propale u pretvorbi i privatizaciji. Radi se i o onima koji su potjerani u mirovinu jer su bili viškovi, pa su ih se poslodavci rješavali lakše nego da su rješavali neke druge stvari. U svemu tome nakupila se tako niska brojka. Međutim zadnjih godina ljudi idu u poprilično visokim godinama staža osiguranja. A ovi, nažalost, u sljedećim desetljećima će otići negdje drugdje biti u mirovini, odnosno umrijeti će, pa će i pritisak tih umirovljenika biti drastično smanjen.

