Banožić o Dodiku i Milanoviću: "MORH nije bio upoznat s dolaskom, dane su minimalne informacije. Sve vodi tome da je htio ovaj susret zataškati"

Reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić razgovarala je s ministrom Mariom Banožićem.

Na pitanje je li MORH po proceduri bio informiran o dolasku Dodika, na Hvar kaže: "Ne, nije bio upoznat. Procedura u RH je jasna. Diplomatska nota je trebala biti upućena Ministarstvu vanjskih poslova, temeljem toga bi Ministarstvo obrane dalo svoje mišljenje. Na taj način bi i ostala tijela bila upućena što ovdje nije bio slučaj", rekao je ministar.

Milanović je u priopćenju izvijestio da je o dolasku Dodika bio informiran MUP.

"Očito da su dane minimalne informacije, htjela se zadovoljiti neka procedura, sve vodi tome da je htio ovaj susret zataškati od javnosti. Činjenica da je ovo samo još jedan oblik nepoštivanja institucija Hrvatske, ali i svih onih koji bi trebali obavljati kvalitetno svoje zadaće".

Hrvatska je članica NATO saveza, pa se postavlja pitanje kakav je to nadzor zračnog prostora. Na pitanje je li učinjen sigurnosni propust, ministar kaže da se iz Milanovićeva priopćenja isčitava da je dana minimalna informacija. "Moja pretpostavka je da je Kontrola zračne plovidbe dobila određenu informaciju, tako da nije bilo potrebe za bilo kakvim reakcijama".

Ministar kaže u kojim slučajevima se dižu MIG-ovi i pojašnjava kako se zračni prostor kontrolira.

"U onom trenutku kada se pojavi objekt koji nije moguće identificirati putem radarskih sustava, tada se podižu MIG-ovi", kaže.

Na pitanje hoće li tražiti dodatne provjere oko toga, ministar kaže: "Predsjednik mora poštivati institucije i procedure". Ministar poručuje da je naš zračni prostor siguran. Na pitanje što ako predsjednik ne poštuje procedure, odgovara: "On ovdje mora dati informacije i detalje o tom događaju, zašto je on dao minimalne informacije i koga je o tome izvijestio, ovo su zapravo sve pitanja za Ured RH".

Ministar je komentirao i koliko je vojska angažirana u saniranju štete od oluje i hoće li vojnici za to biti plaćeni.

Ministar kaže da će vojsci sve biti plaćeno, a da je naknada, kaže, udvostručena. "To se sve dogodilo 19.07., a vojska je već 20.07. bila na terenu", poručio je Banožić.

Tvrdi da je vojska reagirala istoga trena. Što se tiče požara kaže da vojska ima 5 Canadaira i 6 Airtractora, a vezano za požar na Čiovu, ministar ističe da je na požarištu 6 zrakoplova.

Komentirao je i kritike na račun Civilne zaštite, koja prema mnogima nije dovoljno brzo reagirala u Slavoniji i Moslavini.

"Oporba je isfrustrirana što je tri dana sjedila u Saboru, umjesto da je bila u Slavoniji. Sad kad su vidjeli da su potratili vikend, sada bi oni medijski prostor da pokažu kako su ipak na političkoj sceni".

Ministar planira postati izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. "To je moj život posljednjih 15 godina. Ja sam u tom zvanju dugi niz godina. To je jedna procedura koju prolazim. Imam zakonsko pravo. Imam i mišljenje od Povjerenstva iz srpnja 2019. godine. Članak 13, stavak 3, jasno govori na koji način se može, ja to poštujem, kao i sve odluke Povjerenstva. Mislim da u isto vrijeme mogu biti i ministar i profesor. Ovdje je poanta da kvalitetno ispunjavate svoje obaveze. Veseli me rad sa studentima. Rad s njima napuni baterije", kaže.

