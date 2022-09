Nakon što je pedofilu određen rad za opće dobro u udruzi koja radi s djecom, reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović o propustima sustava razgovarala je s ministrom Marinom Piletićem.

Imajući u vidu nevjerojatne propuste sustava, ali i Vladine mjere koje se najavljuju za idući tjedan reporterka Sabina Tandara Knezović razgovarala je s ministrom Marinom Piletićem, koji je bio gost Dnevnika Nove TV.



Rekao je što misli o naglom porastu nasilja u Hrvatskoj. "U ovakvim situacijama alarm nikad ne smije prestati zvoniti, susrećemo se s ovime nažalost često. U ovoj situaciji, u Novskoj smo imali jedan femicid i jedna je obitelj uništena. Nakon takvog slučaja moramo se propitkivati, opravdano se pitamo jesmo li što mogli napraviti", rekao je.

Ministar Piletić je poznavao tu obitelj, ali ne misli da je postojala opravdana sumnja za nekakav strah ili slučaj zlostavljanje. "Ja takvih saznanja nisam imao, bio sam u kontaktu i sa žrtvom i s počiniteljem, i eto, zgroženi smo svi ovakvim slučajevima. Sigurno sustav socijalne skrbi nije imao nikakve podatke da se nešto u toj obitelji događa", rekao je.

"Nije bilo prijava za nasilje u obitelji - međutim, to ne opravdava nikoga. Dakle, zaista alarm slušamo stalno i nastojimo reagirati od prvog dana mandata, kao što je i predsjednik Vlade već napomenuo", rekao je Piletić.

Nakon stravičnog ubojstva u Novskoj, povlači se pitanje pomaganja zlostavljanim ženama, ali i sigurnih kuća. "Upravo to je jedna od stvari na kojima radi sustav socijalne skrbi - osnažujemo žrtve nasilja u obitelji. Radimo na tome intenzivno, samo prošle godine smo imali više od 10 tisuća slučajeva nasilja u obitelji u Hrvatskoj", rekao je Piletić.

"Radi se o tome da sustav odvaja žrtve od nasilne obiteljske okoline, radi se na edukaciji. Mogu vam reći da mjesta po sigurnim kućama u Hrvatskoj ima. Vlada je na početku mandata rekla da neće biti ni jedna županija u RH koja nema sigurnu kuću - u 6 županija one nisu postojale. Vlada je osigurala sredstva i upravo su u tijeku završeci radova na sigurnim kućama u tim županijama", rekao je.

Podržava pravobraniteljicu

Nakon ogromnog skandala u kojemu je osuđeni pedofil kažnjen radom za opće dobro u udruzi koja radi s djecom, ministar Piletić je jasno rekao što misli. "Podržavam inicijativu pravobraniteljice da se ta vrsta kazne ukine za ovakve prijestupnike. Međutim, ministarstvo rada je i prije ovog slučaja u predloženoj izmjeni dopune zakona o radu stavilo odredbu da nitko tko radi u sustavu s djecom - igraonicama, vrtićima ne može raditi s djecom bez potvrde o nekažnjavanju", rekao je.

"O tome se i radilo savjetovanje oko izmjena zakona o radu, koje za cilj ima sprječavanje zlostavljača da dolaze u kontakt s djecom, ali i da se zaštite žrtve spolnog zlostavljanja", rekao je. "Naravno da ova situacija nije normalna, ne znam kako se to uopće moglo dogoditi, ali sada nije ni bitno, je li to rezultat neznanja ili nečeg drugog. Idemo to spriječiti, zato predloženim zakonskim izmjenama reagiramo".

Povuklo se i pitanje dostupnosti registra pedofila i zlostavljača. "Pitanje je kome treba biti dostupan, već sam spomenuo da postoji očevidnik koji dopušta da se podaci razmijenjuju među ustanovama. To sporo ide, naravno da sporo ide, ali ova Vlada je postavila sve moguće alate da sustav funkcionira i da svi oni koji trebaju pravodobno reagirati u ovakvom slučaju i reagiraju", rekao je.

Spomenuo je i kakve mjere mogu očekivati oni socijalno najugroženiji. "Mogu očekivati da će vlada intervenirati, da ćemo već idući tjedan, nakon konzultacija s našim socijalnim partnerima, sindikatima i poslodavcima javnosti predstaviti sveobuhvatne mjere. Imamo modele kojima smo i prije intervenirali kroz državni proračun, u jesenskom paketu mjera želimo obuhvatiti i obitelji s djecom, i one koji su nezaposleni i umirovljenike, te povećati naknade onim korisnicima minimalne naknade", rekao je.

Dotaknuo se i onoga što poduzetnici mogu očekivati. "Mogu očekivati pomoć i sektor gospodarstva i sektora rada, konkretno HZZZ koji ima jako dobru praksu, ali praksa će biti nešto drugačija nego za vrijeme koronakrize. Pomoći ćemo svima kojima je povećanje cijena energenata ugrozilo poslovanje", rekao je.

Naposljetku je spomenuo kada će sjesti sa sindikatima, vezano za predložene povišice u državnim službama od 10 posto. "Neprestano sam u kontaktu s njima, sjest ćemo na razgovore u drugoj polovici rujna, kao što je i bilo dogovoreno. Sve ostalo će biti stvar pregovora", rekao je ministar Piletić.

