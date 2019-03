Gost Dnevnika Nove TV bio je ministar gospodarstva Darko Horvat, s kojim je u stanju u Uljanik Grupi razgovarala novinarka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović.

"Nije ovo jedini, a ni prvi ni zadnji prilog u kojemu se kompariraju brojke. Samo mogu pitati zašto se to sve do sada nije napravilo", rekao je ministar gospodarstva Darko Horvat nakon što je pogledao prilog o tome što se sve moglo izgraditi i napraviti u državi za trošak Uljanika od 7,5 milijardi kuna.

Nikad nije kasno.

Bojim se da je kasno, bojim se da je velika količina novca potrošena u Uljaniku bez ozbiljnog financijskog nadzora. Mislim da smo tijekom 2018. godine tu pipu koja je curila na sve strane jednom vrlo politički mudrom odlukom zaustavili i u ovom trenutku imamo zatečeno stanje na stolu. Po meni, na stolu su dvije odluke - da li s određenom sumom novca pokušati restrukturirati brodgradnju u smislu pretvaranja jednog lošeg modela u jedan možda održivi model ili od svega toga okrenuti leđa i pustiti da sve skupa propadne.

Dobili ste 'košaricu' danas od koalicijskih partnera. Što se dogodilo na sastanku?

Ja to nisam doživio kao 'košaricu'.

U petak ste na Vladi najavljivali da bi se uskoro nešto moglo dogoditi. Neće se dogoditi, niste postigli suglasje. Mi smo to tako doživjeli.

Da li ćemo mi u petak ili ponedjeljak ili tokom sljedećega tjedna na Vladi imati bilo kakvu odluku, politički je stav. Ono što sam ja danas tražio je jedan politički konsenzus. Dakle, nije problem Uljanik, nije niti privatni problem Darka Horvata niti kuće koja se zove Ministarstvo gospodarstva. Jednom analizom i brojkama koje smo dobili tom analizom došli smo do situacije da nas direktna cijena stečajnog postupka ili restrukturiranja otprilike tu negdje.

Kako otprilike tu negdje? Koalicijski partneri se s tim ne slažu i demantiraju vas.

Ja bih volio čuti relevantne brojke svih onih koji se ne slažu.

Gospodin Kosor kaže da je stečaj oko pet milijardi, a restrukturiranje preko sedam. Imate različite brojke, nemate konsenzus.

Ako g. Kosor u ovom trenutku ima sve relevantne podatke vezano za direktan ili indirektni trošak stečajnog postupka, ja bih volio da ih stavi na stol. On danas te brojke nije stavio na stol na koalicijskom sastanku i tu smo došli do razmimoizlaženja. Ponavljam, vrlo jasno, precizno i skoro u lipu - predstavljen danas direktni trošak i faze restrukturiranja i faze stečajnog postupka...

Oni kažu da računica nije na stolu. Nemate konsenzus.

Opet ću ponoviti i molim vas da mi dopustite da to pojasnim i hrvatskoj javnosti - direktni trošak restukturiranja i direktni trošak stečajnog postupka zna se u lipu. Indirektni troškovi koji će se implicirati ili koji mogu nastati u fazi ili restrukturiranja ili se pojaviti nakon proglašenja stečaja u ovom trenutku su varijabilni i oni su od-do.

Očito je da ministre niste uvjerili. Imate li vi podršku premijera u tom svemu što radite?

Onoga trenutka kada podršku premijera neću imati ja sam siguran da će mi to premijer dati do znanja. U ovom trenutku pokušavamo spasiti, odnosno za državni proračun iznaći onaj model koji će ne biti samo pšrihgvatljiv već koji će iu jendom trenutku ne samo dati perspektivu nego i dati jedan novi model brodogradnje. Svjesni činjenice da u Hrvatskoj u nekoliko manjih brodogradilišta brodogradnja funkcionira, svjesni činjenice da smo mi u ponudi g. Debeljaka dobili dva vrlo jasna dokumenta, jedan o stanju i statusu brodogradilišta u Splitu i drugi kojim se daje jedno vjerodostojno pismo namjere da je g. Debeljak, za razliku od nekih drugih do sada, u ovom trenutku spreman i raspolaže sa 35 milijuna eura.

Pod vrlo jasnim uvjetima.

Pod vrlo jasnim uvjetima. Svaki vam poduzetnik danas želi znati u što investira i pod kojim uvjetima.

A što kaže ministar financija na uvjete g. Debeljaka?

O tim uvjetima nije se g. Marić deklaratorno izjasnio. Kolega Marić u ovom trenutku je dio procesa gdje se prvenstveno radni na tablici koja će locirati broju indirektno i stečaja i indirektnog troška restrukturiranja. Imat ćemo je kroz koji dan ili dva, jednu projekciju. Sada jedne ekonomske odluke nema.

Imate li računicu restrukturiranja?

Imamo.

Koliko je?

Direktni trošak restrukturiranja u onoj najoptimističnijoj fazi je 930 milijuna eura, u onoj pesimističnoj u kojoj su neke stavke g. Debeljaka i uprave koje u ovom trenutku nisu dovoljno jasne, ide čak do milijarde i 400 milijuna eura.

Zašto nemate podršku koalicijskog partnera?

Govorili su vam danas i g. Čačić i kolega Kosor o nekim brojkama, koje nisu naša računica, to je njihova računica i bilo bi dobro sutra ujutro čuti na temelju kojih analiza su oni došli do tih brojki.

