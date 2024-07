Nakon što je Dnevnik Nove TV u petak objavio kako su mještani zaseoka oko Gline praktički bez vode te da do nje moraju putovati kilometrima, na sve se osvrnuo i ministar graditeljstva Branko Bačić.

Jer svi ovi stanovnici i dalje nisu priključeni na gradski vodovod, već su vodu - do sada crpili iz bunara, a oni su zbog potresa presušili. Ministar adresira problem na lokalnu samoupravu.

Pročitajte i ovo "Prelazim 8 kilometara po vodu" Tisuću ljudi bez vode usred toplinskog udara, a gradonačelnik tvrdi: "Nema tu smisla ni financijske opravdanosti provoditi vodu..."

"Treba se organizirati gradska komunalna služba na način da našim sugrađanima koji nemaju vodu, osigura dovoljna količina vode za život i za stoku. To se pitanje treba riješiti, a to je pitanje koja je dulji niz vremena postavljam gradonačelniku. Govorim mu da to riješi, da se napravi projekt. Hoće li to biti rezervoari da se hrvatskim vodama to definira i riješi" rekao je Bačić.

