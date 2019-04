Ministar gospodarstva Darko Horvat potvrdio je kako se s članovima kineske delegacije, koja je u posjetu Hrvatskoj, razgovara o njihovom mogućem angažmanu u restrukturiranju Uljanika i 3. maja.

Horvat je za vrijeme obilaska gradilišta Pelješkog mosta rekao kako su započeli razgovore s kineskom delegacijom o njihovom mogućem angažmanu u restrukturiranju Uljanika i 3. maja.

Upitan je li točno da je kineski premijer Li Keqiang kontaktirao potencijalne zainteresirane ulagače u Kini za ulaganje u Uljanik i 3. maj, odgovorio je da takvu informaciju trenutno nema te da ne zna je li ona provjerena ili točna.

"No, činjenica je da pored svih onih partnera koji su dosad bili zainteresirani za brodogradnju i kineska nacionalna kompanija pokazuje interes da investira u brodogradnju i u Rijeci i u Puli", rekao je Horvat.

Dodao je kako neće ništa prejudicirati, te kako će javnost o svemu na vrijeme biti obaviještena. Jutarnjji list objavio je kako je Horvat potvrdio da su Kinezi najavili da bi mogli biti strateški partneri za Uljanik Grupu, o čemu bi s predstavnicima kineskog državnog brodogradilišta CSIC (China Shipbuilding Industry Corporation) trebao razgovarati u utorak, 16. travnja.

Miletić: O interesu kineskih kompanija za brodogradnju premijera sam upoznao još u rujnu prošle godine

Pulski gradonačelnik Boris Miletić rekao je u četvrtak, komentirajući najave o interesu Kineza da budu strateški partneri za Uljanik grupu, o čemu bi se s predstavnicima kineskoga državnog brodogradilišta (China Shipbuilding Industry Corporation - CSIC) trebalo razgovarati u utorak, 16. travnja, da je on to predlagao premijeru Andreju Plenkoviću još u rujnu prošle godine jer zna da su kineske kompanije zainteresirane za ulaganje u brodogradnju budući da je to jedna od deset strateških grana njihova gospodarstva.

"Prije svega držim da ono što su i do sada Grad Pula i Istarska županija zastupali je naša želja i zahtjev da se brodograđevna djelatnost i industrijska proizvodnja očuvaju i da hrvatska brodogradnja ima budućnost.

Glede potencijalnih strateških partnera iz Kine, vidimo da je Kina, odnosno istočna Azija, de facto od Europe preuzela izgradnju klasičnih brodova u zadnjih deset godina, da je to jedna od najjačih ekonomija koja ima iznimno razvijenu brodogradnju i da brodogradnja spada u njihovih deset strateških djelatnosti", rekao je za Hinu Boris Miletić.

Ako postoji interes i financijska komponenta nužna za program restrukturiranja, što znači opstanak Uljanika i brodogradnje u Puli i Rijeci, dodao je Miletić, normalno je da Grad Pula i Istarska županija takvu odluku pozdravljaju.

"Nama je cilj očuvati brodogradnju, sačuvati čim više radnih mjesta unutar brodogradnje, i držim da ono što je za Hrvatsku pozitivno je očuvanje ove zadnje velike industrije koja u našoj državi postoji.

To je upravo brodogradnja koja zapošljava veliki broj ljudi, a primjeri iz okruženja, poput Monfalconea i Fincantierija, govore u prilog tome da brodogradnja može biti profitabilna ako je vodi sposobna uprava, a država vrši nadzor, što je i njezina funkcija", ustvrdio je pulski gradonačelnik.

On je podsjetio kako Istarska županija i Grad Pula godinama surađuju s kineskim pokrajinama i gradovima te da je prije dvije godine u Areni održana svečanost u povodu 25. obljetnice diplomatskih odnosa Hrvatske i Narodne Republike Kine u povodu njihova nacionalnog dana te da je Pula prije sedam mjeseci potpisala sporazum o tehnološkoj suradnji sa svjetskim IT gigantom Huaweijem.

"Drago nam je da je i Hrvatska nakon sedam mjeseci to učinila", poručio je Miletić. Komentirajući izjave dugogodišnjeg predsjednika Uprave Uljanika Karla Radolovića, koji se nakon višegodišnje šutnje oglasio u dnevnom tisku o stanju u pulskom brodogradilištu te rekao kako se "politika nikad nije miješala u poslovanje i kadroviranje u Uljaniku", Miletić je ustvrdio kako "istina uvijek dođe na vidjelo".

"To je ono što cijelo vrijeme kao lokalna zajednica tvrdimo. Definitivno su sve maske pale i sve se zna, odnosno zna se tko odlučuje o hrvatskoj brodogradnji, te da to zbog naših ograničenih ovlasti nije razina lokalne ili regionalne samouprave već je to upravo odluka Vlade", poručio je Miletić i dodao kako je Karlo Radolović nedvojbeni autoritet u hrvatskoj brodogradnji, i u Uljaniku, čovjek koji je 26 godina bio na čelu pulskog brodogradilišta čija bi pomoć, znanje i iskustvo moglo pomoći i pulskoj brodogradnji i hrvatskome gospodarstvu.

"Svatko tko razmišlja o budućnosti i želi dobro ovoj zemlji koristit će ta znanja koja je Radolović dugi niz godina akumulirao upravo svojim radom u brodogradnji", zaključio je pulski gradonačelnik Boris Miletić.