Država je odlučila prodati niz odmarališta diljem Jadrana. Desetljećima devastirani, prema planovima Banskih dvora novi vlasnici trebali bi ih obnoviti u luksuzne hotele, zaposliti nekoliko stotina radnika. Danas je završio rok u kojem su svi koji su željeli mogli predati svoje ponude. Gost Dnevnika Nove TV bio je ministar državne imovine Goran Marić, s kojim je razgovarao reporter Mislav Bago.

Danas je završio natječaj za najam 15 odmarališta. Koliko je pristiglo ponuda?

Ova Vlada je prva koja je provela ključan obrat u odnosu na zapuštenu državnu imovinu pa tako i odmarališta. Izmijenili smo zakon, a danas je taj natječaj pokazao svu razinu zainteresiranosti - 361 ponuda za 15 nekretnina.

Kolika je procjena da će se tu novca sliti?

Tu će sigurno biti investicija od 300 do 400 milijuna kuna u sljedeće tri godine. Tu je sigurno 1000 radnih mjesta, tu su novi kapaciteti i novi prihodi za državni proračun i jedinice lokalne samouprave.

Koje vi imate jamstvo da će taj netko tko uđe u taj prostor na 30 godina da će on u tri godine napraviti hotel s četiri zvijezdice?

Jamstvo je natječaj i sadržaj ugovora koji će proizići iz natječaja. To znači ako u roku godinu dana ne ishodi građevinsku dozvolu, raskinut će se ugovor i ide milijun kuna kazne. Ako u roku od tri godine ne privede imovinu svrsi idu tri milijuna kuna kazne, odnosno četiri i raskid ugovora.

To je par stotina milijuna kuna i tisuće zaposlenih, ali mi imamo slučaj hotela Hrvatska, Maestral i Češke vile na Visu koja se već isto godinama prodaje. Kad ćete to napokon prodati?

Za Češku vilu je završen natječaj, došla je jedna ponuda na 32 milijuna kuna. Slijedi prijedlog Vladi da se prihvati ta ponuda. Za hotel Hrvatska je prijedlog da se ponuda prihvati već na Vladi, na 46 milijuna kuna. Hotel Maestral, upravno vijeće je donijelo odluku o prihvatu najpovoljnije ponude 156 milijuna kuna.

Kolika je to investicija kad ta tri hotela zbrojimo?

Investicija veća od milijardu kuna samo za ta tri hotela plus ako tome dodamo dječje selo i Krvavice, klub Adriatic koji se prodao onda je to dodatnih milijardu i 800 milijuna kuna ulaganja u sljedeće dvije do tri godine.

Prije nekoliko tjedana Vlada je donijela uredbu u raspolaganju privremeno oduzete imovine, umjetnina. Ovim velikim sudskim procesima kao što su Sanader, Vidošević država je oduzela te umjetnine. Koliko tih umjetnina trenutno ima, a država ih čuva?

Ministarstvo državne imovine ima privremeno oduzetu imovinu i trajno oduzetu imovinu.

Ta privremena me zanima. Koliko toga ima?

Privremene ima negdje oko 670 nekretnina, 15 vozila i 158 milijuna kuna.

Gdje su tu Sanaderove slike, Vidoševićeve životinje?

Od umjetničkih djela, ima ih više od tisuću, mislim 1068.

Postoji li mogućnost da, ako postoji potreba, vi to možete prodati?

Da, po novoj uredbi to je prvi put da postoji mogućnost raspolaganja tom imovinom - ako dolazi do naglog propadanja, ako su troškovi čuvanja veći od 20 posto vrijednosti.

Jesu li za sada?

Za sada troškovi čuvanja nisu toliko visoki. Mi u četiri muzeja čuvamo, godišnje se plaća 150 tisuća kuna.

A što to ne bi plaćali ti ljudi?

Oni imaju mogućnost, ako mi raspolažemo, da oni plaćaju i da nadoknade razliku u cijeni ako vrijednost padne, ali sada zakon predviđa da ako država oduzima da Republika Hrvatska snosi i troškove čuvanja.

Kolika je tržišna vrijednost tih slika i svega toga što vi čuvate?

Oko 20 milijuna kuna, ali recimo do sada trajno oduzete imovine u novcu je bilo 158 milijuna kuna, a u proračun je sjelo samo 30 milijuna kuna.

U čemu je onda problem?

Očito da se radi o teškom defektu sustava.