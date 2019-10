O 150 milijuna trenutno ovisi opstanak vladajuće koalicije. To je novac koji ministar financija Zdravko Marić treba osigurati kao kompenzacijske mjere, dok se ne sredi pitanje koeficijenata. Novac za to ministar Marić nije osigurao, pa zato HNS od napuštanja Vlade dijeli manje od 24 sata. O tome je u Dnevniku Nove TV ministar razgovarao s Mislavom Bagom.

Ima li u proračunu novca ili nema, ili ga možda premijer ne želi dati jer bi time otvorio Pandorinu kutiju, ali i mogućnost da zemlja ide na izbore – o svemu tome s ministrom financija Zdravkom Marićem u Dnevniku Nove TV razgovarao je Mislav Bago.

Nakon gotovo četiri tjedna, sveli smo se nakon na 150 milijuna novca. Vi ste danas rekli da taj novac nije predviđen. Vi taj novac nemate ili ne date?

Onako kako sam rekao – nije predviđen. Dakle, što se tiče plaće, vidjet ćete i u prijedlogu proračuna za iduću godinu, od ukupnog povećanja proračuna dvije su ključne stavke. S jedne strane, to je jedna milijarda i 700 milijuna kuna više za mirovine i mirovinska primanja. I drugo, jednako toliko je predviđen iznos za plaće.

Dobro, ali sad smo se sveli na te kompenzacijske mjere koje HNS traži. Vi kažete da niste to predvidjeli. Ako dođe do političkog dogovora između premijera i Ivana Vrdoljaka, vrlo vjerojatno sutra, vi taj novac možete naći?

Što se tiče politike plaća, tu moramo biti jasni. Povećanje plaća je ispred prijedloga o povećanju osnovice. No kao što sam i danas govorio, i sada ću ponoviti – mi smo otvorili jednu vrlo važnu temu koja i u medijskom i javno prostoru dobiva sve više prostora, a to su koeficijenti i dodaci, koje ne smijemo zaboraviti jer je plaća umnožak i zbroj tih elemenata.

Toga vjerojatno samo kod nas ima. Sad vi meni recite – ako Vlada donese političku odluku, dobro, idemo urediti koeficijente. Koliko je potrebno za analizu i implementaciju?

Ako smo čekali godinama, možemo i par mjeseci. Ne čekamo nešto što će se događati ne znam kada i da se ništa ne događa.

E to sindikate muči, do tog povećanja koeficijenta oni bi trebali nekakav novac da budu sigurni jer više ne vjeruju. Toga morate biti svjesni.

To je vrlo jasno. 3+2 povećanje plaća ove godine, 2 posto stupa na snagu s 1.9., dakle osnovice. Kao što se uspoređuje, uz dužno poštovanje, učitelje s nekim drugima, tako se i netko drugi uspoređuje s njima. Nije ista plaća za VSS u državnoj plaćoj i VSS plaća u socijali i obrazivanju. Ja bih rekao ovako – do sada sve što smo čuli u medijskom prostoru, mislim da svima nama, kao porezim obveznicima, otvara jednu dodatnu zainteresiranost da se zaista ta tema na adekvatan način analizira i donesu suvisla rješenja.

Predviđa li analiza koliko je nama ljudi potrebno, primjerice u prosvjeti? Svake godine slušamo kako je manje djece u školama, a imamo više učitelja.

Da se ne bih odmah izvukao glavni zaključak da se govori samo o racionaliziaciji državne uprave, napominjem kako sve treba biti na stolu. Prvo pitanje koje bih ja postavio što mi za tu uslugu dobivamo? Od državne javne službe? Sazrelo je vrijeme.

Je li sazrelo vrijeme da višak ljudi riješimo otpremninama? Primjerice, kao što je bivša ministrica obrane Željka Antunović to riješila?

Sve je, ja bih rekao, podložno razgovorima i raspravama. Mi sada imamo, dio, manji segment, spajanje ureda državne uprave u županijama. Jedan dio će izaći iz sustava.

I nemate garancija da ih poslije neće vratiti u sustav?

Ponukani iskustvima od prije, kada su bile otpremnine u javnim poduzećima, ima situacija da se vrate u sustav.

Sada vi kao ministar. Tri godine pratim vaš rad, kao i drugi kolege. Gledao sam vas i vi ste, nemojte me krivo shvatiti, kao hrčak skupljali novac i pazili da vam se raskuči. Očito ste gledali silazne trendove. Osjećate li se sada malo izigrani i da je to sve u par tjedana otišlo u vjetar?

Hvala vam na tom pitanju. Usporedbu s hrčkom mi je čak lijepo čuti. Nije prošlo dugo vremena. Ja sam isto bio u Ministarstvu financija i bio sam dio tima tadašnjeg, doduše tada sam bio tajnik. 2009. godine, metaforički, netko je pipu zatvorio. Jednostavno je bio pad gospodarske aktivnosti, pad prihoda. Ponukani svim našim iskustvima i lekcijama iz prošlosti, ne da izazivam da se ponavljaju, ja mislim da smo dovoljno naučili da budemo odgovorni i pametni.

I koliko ste kao hrčak tako skupili novca?

U konačnici kada pogledate, okrenuli smo trendovi i javni dug se smanjuje. Ono što mi je najdraže je to da držimo rashode pod kontrolom, da su kamate pale, da nam je rejting popravljen. Sjećate se i sami kad smo o tome počeli pričati. Uvijek ste me pitali: 'A kako će i gdje to građani osjetiti?'. Ja mislim da svi to osjećamo. Zato bi mi plaćali na stambeni kredit 6 ili 7 posto, ako trenutno plaćamo 2 ili 3 posto?

Ali učitelji sada neće dobiti veći koeficijent?

Učitelji dobivaju 6 posto, što se tiče osnovica i rasta plaća. Za sve oko koeficijenata i dodataka bit će prilike za razgovor. Mislim da, sve skupa gledano i iz cijele problematike, 20 posto povećanje plaća u četiri godine nije malo.

Nakon svega, niste se umorili, da odete? Da složite sad proračun, ostavite to nasljedniku i riješili ste problem?

Znate moj odgovor na to pitanje.

Drugi o tome odlučuju?

To ćemo još vidjeti. (smijeh)

