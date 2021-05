Kako izračunati iznos za povrat poreza objasnio je u srijedu ministar financija Zdravko Marić.

Ministar financija Zdravko Marić otkrio je u srijedu da ga često mladi zaustave na ulici i pitaju hoće li zaista dobiti povrat poreza.

''Sretnu me mladi ovako na ulici pa me pitaju je li to istina i je li to stvarno tako, pa pitaju i kako to sami mogu izračunati. Računica je vrlo jednostavna. Pogledajte svoje platne liste za prošlu godinu i ako ste svih 12 mjeseci imali ne može biti jednostavnije. Gledate koliko ste platili poreza i ako ste ’95. ili mlađe godište dobit ćete kompletni porez, a ako ste stariji unutar pet godina, između 26 i 30, dobit ćete 50 posto'', objasnio je.

Kaže da je predviđeno gotovo 700 milijuna kuna za povrat poreza, a 142.000 mladih trebalo bi dobiti uplaćeni porez.

''Oni koji će biti u obvezi platiti više poreza, njihova se obveza nije promijenila. Oni imaju rok tamo do 8. mjeseca'', napomenuo je ministar.

Dodao je da i je da su povrat poreza i porez na dohodak usko vezani uz lokalnu i regionalnu samoupravu.

''Ovih dana ćemo izdati novi naputak. Sjećate se da smo lokalnoj samoupravi na početku COVID-a davali zajmove i definiran je rok i za lokalnu samoupravu, HZZO i HBOR. S ovim novim naputkom, povrat tog duga beskamatnog zajma državnom proračunu, stavit ćemo tako da će se od kraja godine 25 posto s njihovog mjesečnog prihoda odmah skidati. Dosad je to bio cijeli iznos'', kaže Zdravko Marić.

Otkrio je da su ispunjeni svi elementi za planiranje rebalansa.