Ministar Dražen Bošnjaković izvijestio je da se vode razgovori kako bi se postigla nagodba da se obešteti Frane Lučić.

Bošnjaković poručuje da na tome radi Državno odvjetništvo, a uključene su i neke vatrogasne postaje i vatrogasna zajednica.

DORH treba napraviti model nagodbe koji će biti poslan Vladi na usvajanje. ''Nije to nikakva ugroza neovisnosti. U principu, ako će tu nagodbu prema Frani Lučiću plaćati RH, onda RH i njena Vlada imaju pravo sudjelovati i imati uvid u tome. Slažem se s vama da to predugo traje. Očekujemo da će se to u narednih tjedana dana rješiti'', kazao je ministar.

