Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović bio je gost Dnevnika Nove TV, a s njim je o cijenama goriva i daljnjim potezima Vlade ako se situacija ne smiri razgovarao reporter Hrvoje Krešić.

Dio distributera kaže da prijeti nedostatak goriva te da se dvotjednom korekcijom cijena uništava tržište. "Nemoguće je da se već danas to osjetilo, od premijera ste danas mogli čuti da smo unatoč konstantnom rastu cijena goriva i inflatornim pritiscima učinili sve da bismo to ublažili. Izvan naše kontrole su kretanja cijena na svjetskim tržištima", kazao je Filipović.

Istaknuo je kako je cijena brenta nafte bila 126 dolara i ide prema gore te ponovio što je Vlada danas odlučila - da se cijena goriva formira svakih 14 dana, smanjene su trošarine 40 lipa na benzin i 20 lipa na dizel, smanjena je trgovačka marža za 10 lipa.

Usporedba sa Slovenijom

Na pitanje reportera kako to da će onda cijena goriva od srijede i dalje biti veća nego u Sloveniji, kazao je da je Hrvatska kad govorimo o cijelom EU-u u sredini po cijeni goriva. "Kad već spominjete Sloveniju, tamo je država limitirala cijenu naftnih derivata i Petrol je već podnio tužbu protiv države."

Na pitanje misli li da se to može dogoditi i u Hrvatskoj, pa je to razlog, odgovara: "Mi činimo sve što je u našoj moći, za spremnik dizela će biti 135 kuna niža cijena no što bi bila da nije bilo svih mjera Vlade."

Cijena litre benzina je oko osam kuna, a na to onda idu različiti troškovi, naknade države. Hrvatskim željeznicama, Hrvatskim autocestama i nekim drugim javnim tvrtkama kroz cijenu litre benzina dajemo 1,2 kune, plaćaju li građani neučinkovitu, krupnu, veliku javnu upravu kroz cijenu benzina, upitao je Krešić.

Filipović je kazao kako trošarina postoji u svim zemljama EU-a, ništa nije drugačije. Kazao je kako Hrvatska u zadnje vrijeme bilježi napredak kad se govori o makroekonomskim neravnotežama - u Hrvatskoj, kao i u Irskoj, više nema tih neravnoteža. Naveo je ikako se plaće podižu, minimalna plaća raste, stopa nezaposlenosti smanjuje.

Na pitanje bi li cijene bile niže da su Vlade, uključujući i ovu, provele neke reforme, kaže kako su ovo izvanredne okolnosti i svaka država vuče određene poteze. Spomenuo je da su već 1. travnja donijeli paket od skoro pet milijardi kuna kako bi pomogli sugrađanima i kad se govori o cijeni plina, električne energije, cijeni goriva.

Arbitraža Ina-MOL

Što se tiče arbitraže s Mađarskom oko Ine i MOL-a, rekao je da je pokrenuta revizija pred Saveznim švicarskim vrhovnim sudom te da se čeka pravorijek. Kazao je kako ne može reći kad bi to moglo biti, "pustimo da to ide svojim tijekom".

Za kraj, reporter Krešić pitao ga je o internoj komunikaciji i inzistiranju da ga se u sklopu nje precizno titulira (izv. prof. dr. sc.).

"To naravno nije istina, sa svim suradnicima u Ministarstvu s kojima sam razgovarao sam na 'ti', sa studentima na mom fakultetu - svatko tko mi drugi put dođe na konzultacije prijeđe sa mnom na 'ti', i pozivam sve da provjere oovo što govorim."

Na pitanje kako to da je tražio da i dalje predaje, znači li to da ga je možda strah da neće dugo biti ministar pa je bolje jednom nogom ostati na fakultetu, Filipović odgovara: "Mislim da je dobro da studenti iz prve ruke mogu od mene čuti kako to izgleda upravljati gospodarstvom, da im mogu recimo prenijeti saznanja koja imam sa Svjetskog ekonomskog foruma iz Davosa ili recimo iz Bruxellesa, a i meni je vrlo bitno ostati u kontaktu s mladima i čuti njihov glas."

Kazao je da je u ovoj akademskoj godini ispunio sve nastavne obveze i prije no što je postao ministar te da će na fakultetu ostati jedan sat tjedno te to neće biti nikakva prepreka u njegovu angažmanu na pozicji ministra. Dodao je i da je zadnji put na fakultetu bio jučer, kada je pogledao jedan diplomski rad.

