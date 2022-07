Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković bit će novi potpredsjednik Vlade nakon što je ostavku na tu funkciju kao i na mjesto ministra financija dao Zdravko Marić.

Nakon što je obišao gradilište druge cijevi tunela Učka ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković odgovarao je na pitanja novinara, a njih je zanimalo kako to da je odlučio prihvatiti mjesto potpredsjednika Vlade za gospodarstvo, tim više jer je prije nekoliko mjeseci sam istaknuo svoje skromne intelektualne kapacitete.



''Moje intelektualne i političke sposobnosti su srednje razine, ja bih rekao, ne bih mogao više ništa preuzeti'', kazao je Butković prije nekoliko mjeseci, a na to su ga danas podsjetili novinari s obzirom na to da je odlučio prihvatiti mjesto potpredsjednika Vlade.



''Ja nikad o sebi nisam imao visoko mišljenje, uvijek sam bio skroman, mislim da ne znam sve i ne tvrdim da znam sve. Mjesto potpredsjednika Vlade je za mene, naravno, čast i ja vjerujem da svojim iskustvom, stranačkim stažom i svime što radim u resoru koji vodim 6,5 godina mogu doprinijeti da se realiziraju svi ovi projekti do kraja i da se uhvatimo u koštac sa svim izazovima koji slijede najesen'', odvratio je Butković, javlja N1.



''Nastojat ću svojim srednjim intelektualnim sposobnostima odraditi posao kako spada'', kazao je i dodao: ''Ja nisam ni sada imao ambicije da preuzmem taj resor, nisam se trgao za to mjesto. Nakon odlaska Marića predsjednik je odlučio i ponudio da ja to preuzmem i ja ću se potruditi da to odradim maksimalno korektno''.