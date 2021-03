U Vukovaru ove godine treba biti proširena i vojarna. To je tek jedan od milijunskih projekata predstavljenih u Ministarstvu obrane. Novca je znatno manje nego prijašnjih godina, ali želje i vojna šoping lista jednako su ambiciozne.

Borbeni avioni još uvijek visoko na listi želja. Ali neće ostati neispunjena, uvjerava i danas ministar obrane. I jamči: do kraja godine zaključit će najveći vojni posao.

"Mi ćemo u idućih nekoliko tjedana donijeti odluku i bit će ugovor potpisan unatoč ovome što smo rekli da je općeprihvaćena činjenica -

teška situacija", kaže Mario Banožić, ministar obrane.

Ali na gubitku su ulaganja u hrvatsku vojsku. Kriza ih je okrznula: u vojni će šoping s oko 1,8 milijardi kuna - 400 milijuna manje nego lani.

"Mnogi promatraju ulaganje u hrvatsku vojsku kao trošak, ne mogu se s tim složiti, kažem da je to ulaganje u sigurnost i budućnost naših građana", dodaje ministar.

Ne odustaje se od projekata koji su bili prioritet i u mandatima Banožićevih prethodnika. U njegovom će, kaže, zaploviti

i preostala četiri ophodna broda.

"U jesen 2023. imat ćemo završenu cijelu priču", kaže ministar.

Kupuje se streljivo, jurišne puške, pištolji

Ulagat će se i u infrastrukturu - gradnju skladišta za streljiva na Slunju, ali i hangare za četiri američka crna jastreba. Američka su donacija i 84 oklopna vozila, koja bi se modernizirala u slavonsko-brodskim pogonima. Pregovori još traju.

"Kada govorim ne samo kao ministar, nego i građanin, želio bi da taj iznos bude što veći za tvrtku Đuro Đaković", nada se Banožić.

Bude li sve po planu, dio američkih vozila vrijednih 20-ak milijuna dolara, stiže u svibnju. Ali samo na jednu od vojnih vježbi.

"I kada trebate iskazati određenu spremnost nitko vas ne pita da li imate, nego - možete li ili ne možete", kaže ministar.

Na poligonima će biti vatreno jer napokon će imati 9 naoružanih Patrijinih oklopnjaka. Milijunima se kupuje streljivo, jurišne puške, pištolji...

Dogovori s domaćom industrijom

Vojnici bi u idućih 7 godina mogli dobiti i nekoliko stotina komada novih puškostrojnica. Karlovački proizvođač oružja spreman ih je osigurati.

"Taj ugovor još nije potpisan, to su sredstva predviđena planom, ali kako će to u konačnici ići to ćemo još vidjeti, tako da ja ne bi brzao s tim, jer te stvari još nisu dogovorene", kaže Željko Pavlin iz HS Produkta.

Ali pao je novi dogovor s domaćom industrijom - šivat će se vojne odore, nabavljati oprema. U njihove pogone država će ubrizgati oko

284 milijuna kuna - 170 milijuna manje nego lani.

"Nama nije bitno koliko ugovora zaključimo s našom vojskom, nama je bitno da je to kontinuitet", kaže Alojzije Šestan iz tvrtke Šestan-Busch.

Neće novac progutati samo ministrovi milijunski projekti, već i odštete. Zadnja u nizu zbog pada vojnog helikoptera u moru kod Zablaća.

Obitelj jednog od pilota tužila je MORH, odnosno, državu.

"Postoje određeni sudski postupci i ja bi želio da to završi kako bi mogli javnosti isprezentirati što se dogodilo", kaže ministar.

Sudski spor kojim se nagodbom pokušava okončati isplata odštete, potvrđeno je Dnevniku Nove TV, nalazi se u rukama tužiteljstva u Velikoj Gorici.

