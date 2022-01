Hrvatskoj prijeti gubitak europskog novca iz Fonda solidarnosti za obnovu od potresa. Europa nam je novac doslovno dala, no mi ga ne znamo u rokovima koji su propisani potrošiti.

I dok je premijer više puta naglašavao kako rok može produljiti kad god poželi, iz Komisije je Ministarstvu kulture stiglo - zabrinjavajuće pismo. Što se događa i stiže li doista na naplatu ono što se zove nesposobnost.

Iskoristili smo svega 2 posto od 5,2 milijarde kuna za obnovu od potresa koje nam je servirao Bruxelles.

Za ostatak imamo manje od 6 mjeseci. No iz Vlade tvrde - pismo iz Komisije je stiglo, ali to nije odbijenica za produženjem roka.



Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture naglašava kako se govori o tome u kojim rokovima se moraju potrošiti sredstva iz Fonda solidarnosti, što se dobro zna, jer je to propisano regulativom - dakle, rok za potrošiti sredstva je 18 mjeseci.



Oporba za sve krivi premijera.



Peđa Grbin, predsjednik SDP-a ističe kako ne govori samo o odgovornosti ministra Horvata koja je direktna, već i o odgovornosti premijera Plenkovića, jer je on na čelu Vlade koja je Hrvatsku dovela u situaciju da neće bitri u stanju potrošiti sredstva koja su nam dana.



Sandra Benčić iz Možemo ističe da šteka administracija pri evaluaciji tih projekata, ugovaranju, i pri potrošnji sredstava i to je zaista ono što zamjera Vladi, jer misli da će to zaista biti njihovo nasljeđe.



Ministrica kulture, koja rukovodi obnovom kulturnih i javnih zgrada, tvrdi o produljenju roka na sastanku s Komisijom nije ni bilo riječi.

"Nismo tražili produljenje roka, niti se o tome u ovom trenutku razmišlja, mi smo sada u fazi kada će se značajno ubrzati trošenje", naglasila je ministrica Nina Obuljen Koržinek.



Dok oporba sumnja da se u šest mjeseci može potrošiti sav novac, treba se podsjetiti da je sam premijer više puta govorio kako će tražiti produljenje roka argumentom da je potres na Banovini napravio progresivnu štetu u Zagrebu, zbog čega nam treba više vremena.

Andrej Plenković, predsjednik Vlade 30. 8. 2021. je kazao da će, ako bude potrebno, tražiti produljenje roka.

"Najmanji je problem dignuti telefon i tražiti predsjednicu Europske komisije", izjavio je tada premijer.

Predsjednik Vlade 27. 12. 2021. je kazao:

"Ta činjenica nas je dovela do toga da su se i štete povećale i da ćemo onda sa vrlo jasnom i razložnom argumentacijom doći do toga da se ti rokovi produže i sredstva iskoriste."



Ministar Horvat iz dana u dan ističe radi se na kvaliteti, a ne na brzini. O svojoj odgovornosti na godišnjicu potresa rekao je kako mu je žao 5500 stanovnika kontejnerskog naselja, kao i da rade sve da bi ih što prije ili vratili u njihove domove, ili izgradili zamjenske objekte.

Danas su tek poslali statistiku kojom se i baš i ne mogu pohvaliti. Dosad je Horvatovo ministarstvo sklopilo 316 ugovora vrijednih 8,4 miljarde kuna, ali je priča završena za projekte vrijedne tek 313 miljuna kuna od kojih je isplaćeno manje od 120 milijuna.

