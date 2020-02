Miijan Brkić kazao je kako je Andrej Plenković stvorio kult obožavanja stranačkog vođe.

Milijan Brkić u Dnevniku Nove TV žestoko je kritizirao premijera Andreja Plenkovića. Nakon što je otkrio kako će se kandidirati za potpredsjednika stranke te da podržava politike Mire Kovača i Ivana Penave, osvrnuo se i na svog stranačkog šefa.

Pohvalio je rad Vlade, ali i žestoko kritizirao način na koji vodi HDZ.

"Plenković pliva kao riba u vodi u Bruxellesu, Vlada vrlo dobro radi svoj posao. Što se tiče odlučnosti, brzine, hrabrosti u donošenju odluka - to mu nedostaje. Nikad nisam komunicirao te stvari, ali sada ću ih iskomunicirati. Mislim da je potrebno odlučnije i jače donositi odluke. Kao predsjednik HDZ-a, nažalost on je unutar stranke okružen ljudima koji kao prvo nemaju izborni legitimitet što se tiče stranačke baze. S druge strane stvorio je kult obožavanja velikog vođe, to nije dobro. Vođa mora uključiti sve potencijale stranke. Svakom članu se treba dati na važnosti, ne možemo nikoga zvati irelevantnim.

Svi takvi lideri ako se nisu uključili ljudima koji imaju integritet, da tako neće daleko. Dva puta smo izgubili izbore. Očito naši članovi i birači pokazuju da nešto ne štima", rekao je Brkić.

