Andrej Plenković i njegov tim sutra ujutro će i službeno ispuniti obrasce u HDZ-u za unutarstranačke izbore. Očekuje se da to učine i Miro Kovač i njegov krug ljudi. Milijan Brkić otkrio je za koju će se funkciju kandidirati.

Svi su se više-manje izjasnili - na koju ćete se funkciju vi kandidirati?

Ja sam se do sada kandidirao za funkcije na kojima sam i prošao na izborima. Kandidirat ću se za funkciju potpredsjednika HDZ-a. Dugo sam razmišljao o tome. Do sada sam bio zamjenik. Nisam rođen da vječno budem zamjenik predsjednika HDZ-a. U ovom trenutku moj prijatelj i gradonačelnik Vukovara se kandidira za mjesto zamjenika. To je mojdoprinos i obol toj suradnji. Tako smo se dogovorili. On će ići za zamjenika, a ja za potpredsjednika.

Dakle, u timu ste Mire Kovača?

Ja sam u timu HDZ-a. Što tiče svrstavanja, meni je žao što je Andrej Plenković išao u smjeru formiranja timova i smjeru podjela stranke, što nije dobro. Mi svi zajedno, moramo uključiti sve kapacitete i ljude za dobrobit države i stranke. HDZ se mora vratiti na pobjednički put. Podržavam opciju Mire Kovača i Ivana Penave i Stiera što se tiče politika.

Ako je Miro Kovač Plenkovićev protukandidat i ako se vi okupljate oko Mire Kovač, što je to nego timovi i stvaranje timova?

Jedna je pozicija izazivača, u toj utakmici, a jedna je pozicija aktualnog predsjednika koji bi trebao okupljati i ne raditi timove i kažem vam da sam se u tom smislu razočarao. Govorim o smjeru i činjenici da nas je ova politika dovela do dva poraza.

Šta znači kada kažete da treba vratit dite materi?

To znači vraćanje HDZ-a članstvu. Mislio sam na vraćanje one emocije, stava, politike i svjetonazora. Na žalost, kada osjetite da jedna velika većina članstva šuti i nije ni izašla na izbore onda je to alarm za uzbunu. Odluka o Istanbulskoj je bila točka prijeloma, gdje se HDZ podijelio, to nam nije trebalo. Ta tema nam nije trebala. Nasilje prema ženama se može puno efikasnije riješiti.

Kakav je Andrej Plenković kao predsjednik stranke?

Plenković pliva kao riba u vodi u Bruxellesu. Vlada vrlo dobro radi svoj posao. Što se tiče odlučnosti, brzine, efikasnosti, hrabrosti u donošenju odluka to mu nedostaje. Nikad nisam komunicirao te stvari, ali sada ću ih iskomunicirati. Mislim da je potrebno odlučnije i jače donositi odluke. Kao predsjednik HDZ-a, nažalost on je unutar stranke okružen ljudima koji kao prvo nemaju legitimitet izborni, što se tiče baze. S druge strane stvorio je kult obožavanja stranačkog vođe, to nije dobro. Vođa mora uključiti sve potencijale unutar stranke. Svakom članu se treba dati na važnosti, ne možemo nikoga zvati irelevantnim članom.

Svaki lider mora uvažavati svakog člana. Svaki lider koji se nije okružio kompetentnim ljudima, neće daleko. Dva puta smo izgubili izbore. Očito naši članovi i birači pokazuju da nešto ne štima.

Što ako Andrej Plenković ponovo dobije unutarstranačke izbore?

To onda treba poštivati. Treba mu čestitati, samo se nadam da će on promijeniti obrazac i način upravljanja strankom gdje će kod donošenja odluka uključiti malo širu bazu. Drago mi je da je shvatio nakon tri i pol godine, da ne može ići sa centrističkim i liberalnim politikama. Ako pogledate njegov tim koji je on formirao, kako to da mu sada pašu članovi HDZ-a koji su više desne orijentacije, a ne njegovi najbliži suradnici poput Božinovića.

Ako mu je on najbliži suradnik, trebao je njega staviti na listu, pa da se vidi koja mu je snaga unutar članstva. Ne možete govoriti da ćete promijeniti HDZ, voditi politiku koja nema veze sa svjetonazorom HDZ-a, gdje su nam uletili neki novi političari. Sada to Plenković želi prevenirati i želi postaviti ljude koji mu nisu najbliži suradnici.

HDZ potresaju afere pa i ona oko sad već bivše načelnice Lovreća - što kažete na njen manevar oko kupnje stana preko APN-a? Neki SDP-ovci kažu da im HDZ sam servira pobjede.



Nije problem u aferama, već je problem što je HDZ za svog političkog protivnika naciljao desnicu, a ne ljevicu, umjesto da je naciljao ljevicu i zato je ljevica narasla i zato se dogodilo to što se dogodilo. Obitelj Nosić su moji dugogodišnji prijatelji. Njenog oca znam još iz ratnih dana. O ovoj konkretnoj situaciji nemam informacija. Neka nadležna tijela utvrde što se dogodilo i što je istina, a nakon toga će se donijeti odluka. Prije godinu i pol dana se vodila hajka protiv mene, raznorazne istrage i konstrukcije, a nakon odbačenih prijava nitko mi nije rekao izvini. Nemojmo biti suci prije suda.

Zašto se vas stalno povezuje s bivšom načelnicom Lovreća?

Rekao sam vam. Znam joj oca, brata i njenu sestru i nju. Cijelu tu obitelj zam. Ali nemam veze s tim stanom, s APN-om i s tim što joj se stavlja na teret.

Treba li usvojiti GUP?

Ja sam u srpnju prošle godine bio protiv GUP-a. Sam način donošenja GUP-a, komunikacija sa stručnom javnošću nije napravljena kvalitetno i dobro. GUP se mora donositi u interesu građana. Ja sam GUP odbacio u srpnju. Nisam protivnik razvoja Grada Zagreba, ali taj postupak mora biti transparentan i u interesu građana.

Treba li prekinuti koaliciju s Milanom Bandićem?

Koalicija s Bandićem je dogovorena na razini gradske organizacije. Dok oni to podržavaju ja ću biti uz to.

Još nismo čuli premijera oko odluke ustavnog suda da se omogući gay parovima udomiteljstvo - kakav je vaš stav?

Ja sam osobno protiv. Dijete trebaju odgajati otac i majka. To sigurno nije istospolna zajednica. Ja imam čak i neke prijetelje koji imaju homoseksualnu orijentaciju, ali im nikad ne bi dozvolio da posvoje dijete. Što se tiče udomljavanje djece, mislim da država mora napraviti sve da procedura udomljavanja bude brža.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr