Hrvatski predsjednik Zoran Milanović rekao je u petak u Lipovljanima da korupcija i pohlepa obezdušuju ljude i tjeraju ih iz Hrvatske.

"Moja je poruka svima: pošteno s javnim novcem! Ako hoćete ozlijediti Hrvate, našu malu naciju, najbolji način da to učinite je da ih se potkrada, da oni to vide i da za to nitko ne odgovara", poručio je predsjednik Zoran Milanović koji je sudjelovao u obilježavanju Dana općine Lipovljani.

Na svečanoj sjednici Općinskog vijeća općine Lipovljani, hrvatski predsjednik upozorio je na razorne posljedice korupcije i dodao da bi na lokalnoj razini trebalo biti što manje ideologije.

"Kada govorimo o ideologiji govorimo o duši, a najbolji način da ljudima otvorite dušu kliještima je da uništite povjerenje u javni posao. To se povjerenje gubi kroz korupciju pod kojom se Hrvatska satire. To je pohlepa, to je potreba da se uzme ono što ti ne pripada. To je ono što ljude obezdušuje i što ih tjera iz javnog prostora i tjera ih iz Hrvatske, na kraju krajeva", istaknuo je.

Dodao je da novac kao razlog nije uvijek na prvom mjestu, iako je važan, među razlozima iseljavanja.

"Moderno društvo, bogato društvo, društvo je potrošnje koje ima svoje nedostatke, defekte i bolne rane. Ali ovo moderno, kapitalističko društvo nastalo je na temelju reguliranih odnosa ugovorom. Ugovor je uvijek stvar povjerenja", rekao je predsjednik Milanović te dodao kako se u slučaju da se iznevjeri povjerenje građana ubija sustav.

Govoreći o Lipovljanima, prisjetio se svog ranijeg dolaska u to mjesto i rekao da je taj kraj simboličan jer tu se susreću dva hrvatska identiteta u svojoj blagoj varijanti – štokavski i kajkavski.

“To je jedna od onih posebnosti nas kao nacije, političkog naroda, kao grupe ljudi koji imaju zajedničku povijest, a koji se međusobno razlikuju. Tolika je različitost u jedinstvu koja postoji unutar moderne hrvatske nacije, ono što nam je možda stajalo na putu kao prepreka, a na kraju je ta prepreka preskočena ili zaobiđena. Postali smo nacija i ta nacija je obranjena i izborena u ovoj zadnjoj, najzrelijoj fazi, u Domovinskom ratu."

Ali, dodao je, hrvatska nacija je starija, kao što je starija i svijest o povijesnom pravu na državu i potrebi da se to pravo ostvari. To je nešto što nam treba biti u ovoj Europskoj uniji, i deset godina nakon ulaska u nju, stalno pred očima", rekao je i dodao da - ako se ne budemo brinuli za sebe i za svoje interese - nitko drugi neće.

Jer, kaže, do ove zemlje i do ovog naroda stalo je samo nama. Drugi nemaju ništa protiv, ali im je svejedno. Nama ne smije biti svejedno, rekao je Milanović.

Na svečanoj sjednici govorili su i predsjednik Općinskog vijeća Tomislav Lukšić, načelnik Lipovljana Nikola Horvat, gradonačelnik Čabra Antonio Dražović, zastupnik u Hrvatskom saboru Željko Lenart i saborska zastupnica Mirela Ahmetović.