Veliki zaokret za drugu inauguraciju: "Da ne znam tko je predsjednik, rekao bih da smo izabrali Tomislava Jonjića…"

Povratak tradiciji - tako glazbeni kritičari ocjenjuju izbor pjesama koje će se izvoditi na inauguraciji Zorana Milanovića.

U odnosu na izvedbu Josipe Lisac prije pet godina veliki zaokret, no ipak se našlo mjesta i za još jednu važnu političku poruku.

Predsjednik Milanović vraća u neke tradicionalnije okvire, a neki kritičari kažu čak i pretradicionalne.

"Ja bih po ovakvom izboru, da ne znam tko je izabran za predsjednika, rekao da smo izabrali Tomislava Jonjića, a ne Zorana Milanovića", rekao je glavni tajnik Hrvatskog društva skladatelja Anton Tomislav Šaban.

Odabranim pjesmama pokriveni su mnogi dijelovi Hrvatske: od fragmenata "Slavonske kraljice" preko "Bodulske balade" i "Cetine" pa do međimurske "Dej mi Bože oči sokolove".

"To je sve tradicijska glazba, to su stare pjesme, konzervativne. Među izvođačima su tri klape, ako se ne varam, što je opet nešto što proizlazi iz tradicije, tako da s te strane nema neke modernosti ili avangarde. Nema alternative poput onoga što smo imali prije pet godina", rekao je Šaban.

No jedna je izvođačica ipak neobična i pomalo neočekivana. Chriztel Renae Aceveda prije četiri godine doselila se s Filipina i svoj novi dom pronašla u Hrvatskoj. Jedan od uzvanika vjeruje da je to lijepa gesta i duboka politička poruka.

"U biti pokazuje kako on vidi stvari i kakvu politiku vodi od početka, ja bih rekao otkako se njom počeo baviti, a to je politika otvorenosti, pa i neke emocije koja se, kada govorimo o Zoranu Milanoviću, ne može odvojiti od njega. To je energija i emocija koja je u njemu", rekao je Gordan Maras.

Pozivnici se, kaže, nije nadao, no svečanosti se veseli.

"Svatko tko dolazi na inauguraciju mora biti počašćen time što će biti tamo i u ime svih onih koji su izašli na izbore i u ime onih koji su glasali za predsjednika Milanovića", dodao je Maras.

A takva svečanost nameće i vrlo precizna modna pravila.

"Dress code je vrlo, vrlo striktan, to je tzv. black tie, ali s obzirom na to da se radi o dnevnom događaju, ne očekuje se varijanta smokinga, nego klasična tamna odijela i nekakve koktel prema večernjim haljinama kod žena", rekao je stilist Ivan Friščić.

Ne očekuje se da bi netko trebao posebno odskakati, ali...

"Statistička je vjerojatnost da se pojavi netko tko bi mogao biti malo razigraniji, no mislim da će se većina uzvanika i uzvanica voditi mišlju da je ovdje ipak u fokusu inauguracija predsjednika, a ne oni sami", dodao je Friščić.

Uzvanika je stotinjak, dvostruko više nego prvi put, a prostora - ne previše. No s obzirom na najavljene niske temperature, od toga što je možda skučeno važnije je ipak da će unutra biti - toplo.

