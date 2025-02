Za razliku od inauguracije prije pet godina, Zoran Milanović ovaj se put nije rukovao s predsjednikom Ustavnog suda Miroslavom Šeparovićem.

Petra Buljan, reporterka Dnevnika Nove TV, upitala je Šeparovića za dojmove nakon prisege. "Mislim da je bilo svečano, civilizirano i u skladu s Ustavom, zakonom, protokolom i uobičajenom praksom. Ja sam sa svoje strane učinio sve da tako i bude. Drago mi je da je taj svečani trenutak protekao kako to naša domovina i ova prigoda zaslužuje", rekao je Šeparović.

Buljan je primijetila da se Milanović nakon svečanosti rukovao s drugim ustavnim sucima, ali ne i sa Šeparovićem, no on mu to nije zamjerio.

"Nije bilo predviđeno protokolom rukovanje, navodno iz tehničkih razloga. Tako da se nismo rukovali…" rekao je Šeparović, koji iz toga nije iščitao poruku.

Na pitanje zvuči li mu službeno objašnjenje vjerodostojno Šeparović je odgovorio: "Nisam razmišljao previše o tome, da vam rečem pošteno. Sve je prošlo civilizirano i ne bih htio sad kvariti… Tako je rečeno i mi smo to prihvatili i ne bih iz toga izvlačio nekakve zaključke."

Na pitanje je li mu bilo ugodno danas na Pantovčaku Šeparović je odgovorio potvrdno. "Ni u jednom trenutku nisam dvojio da moram doći tu i da moram to sve odraditi sukladno Ustavu, zakonu i protokolu. Drago mi je da je sve prošlo civilizirano. Nisam zlopamtilo. Bilo je teških riječi, nažalost, od strane predsjednika prema Ustavnom sudu i meni. Ali pustimo to, nadam se da je ovo novi početak, da će predsjednik ubuduće poštovati samostalnost i neovisnost Ustavnog suda", rekao je Šeparović.

Komentirao je i svoj odlazak iz Ustavnog suda. "Ja najesen odlazim s Ustavnog suda, to je sigurno. Hoće li to biti klasična mirovina, to u ovom trenutku ne znam. Ali sigurno je da se povlačim iz javnog života i da ću raditi nešto s manje stresa", rekao je Šeparović

Cijeli razgovor s Miroslavom Šeparovićem pogledajte u videu.

