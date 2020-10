Predsjednik Zoran Milanović oštro obrušio se na saborske zastupnike Radu Borić i Tomislava Tomaševića. Podulju je objavu zaključio stihom poznatog hrvatskog glazbenika.

U poduljoj objavi na Facebooku Zoran Milanović oštro se obrušio na saborske zastupnike Radu Borić (Nova ljevica) i Tomislava Tomaševića (Zeleno-lijeva koalicija).

Milanović je komentirao intervju Rade Borić rekavši da ne govori istinu kada kaže da ga je podržavala.

''Može biti, naravno, da je za mene glasala u tajnosti biračkog mjesta, ali na javnoj razini – ona je bila i jest članica, pa i predvodnica kabale koja me je blatila i opstruirala gdje god je i kako god je stigla tijekom kampanje i prije kampanje, kao i tokom onih godina koje nisam proveo u javnoj djelatnosti'', kaže predsjednik.

''Lažno se prikazuje''

Dodao je da se ''gospođa Borić prištekala tek u drugom krugu predsjedničkih izbora, poput još nekih poštenjačina, nakon moje, njoj nejasne, pobjede u prvom krugu''. ''Upisala se u partizane u svibnju 1945. godine. Ginulo se još i tada, u borbama za Rijeku i Istru, ali ona tamo nije uočena'', napisao je na Facebooku Milanović.

Predsjednik je zaključio da se zastupnica lažno prikazuje, no on je izbore dobio ''usprkos njoj i drugima poput nje''.

''Nisam tome kasnije htio pridavati nikakvu pažnju i kanio sam sve prepustiti zaboravu, ali pokazalo se, eto, da je sudbina željela drukčije'', piše Milanović i nastavlja da je Borić na parlamentarnim izborima ove godine osvojila saborski mandat s 4203 preferencijalna glasa, za što kaže da je ''nimalo impresivno''.

Oštro i o Tomaševiću

''Naročito za nekoga tko već desetljećima javno svađa svakoga sa svakim i 'ladno dopušta da je predstavljaju kao 'sedmu najutjecajniju feministicu na svijetu' i 'znanstvenicu'. No već sam kazao da ovdje nemamo posla s ljubiteljicom istine i činjenica'', napisao je.

''Takva ličnost, sad dolazim do povoda ovome zapisu, traži od nedavno izabranog predsjednika Republike, to jest mene, da – odstupim. Ni manje ni više nego da odstupim! A zašto? Tu gospođa Borić još jednom slika sve ljepote i preljeve svog revolucionarnog morala i poštenja'', navodi Milanović.

Obrušio se i na Tomislava Tomaševića za kojega kaže da je ''wannabe-gradonačelnik'' koji također ima vremena prozivati predsjednika i ''dijeliti lekcije zbog 'neprimjerenog' ponašanja, ali o verbalnom divljaštvu jedne zastupnice u Saboru šuti k'o zaliven'''.

''Što to, gospodine Tomaševiću, u žargonu vašeg 'kluba' znači pojam 'neprimjereno'? Je li to preludij u fetvu ili tek drugarska kritika? Ako je ovo drugo, meni se ne čini primjerenim to što vi i mnogi drugi dolazite u Sabor odjeveni kao što se nekad išlo na teferič na Ilidžu. Bez odijela, bez kravate, kao da ste veći od institucije kojoj pripadate. Mislite da se meni baš nose odijelo i kravata?'', napisao je Milanović.

Objasnio je i zašto odjednom spominje odijela i kravate.

''Pa, samo da vam ukažem na to kako se bezveznim sadržajem može popuniti prostor, baš kao u slučaju vašeg komentara mojih riječ i postupaka'', kaže Milanović.

Poručio je da u 15 godina bavljenja hrvatskom politikom nije imao problema u radu s ''manjinama svih boja i provenijencija'' i dodao da se to ne možemo izbrisati ničijim ''borbenim pokličima i ispraznim intervjuima''.

Na kraju je predsjednik citirao i Branimira Johnnyja Štulića: ''Briga me, frajeri, za vaše reklame, ovuda su prolazili i drugi prije vas''.