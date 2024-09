Milanović se oglasio na Facebooku: "Ljudi ne mogu tako živjeti, to je neodrživo"

Predsjednik Zoran Milanović je u novoj objavi na svom Facebook profilu prokomentirao tešku financijsku situaciju umirovljenika, ističući poražavajuću činjenicu da jednokratnu pomoć Vlade mora primati preko 60 posto umirovljenika.

Milanović je naglasio da će uporno i glasno govoriti o toj nepravdi sve dok ona ne bude ispravljena.

Predsjednikov je u objavi napisao: "Žalosti me činjenica što jednokratnu pomoć mora primati preko 60 posto umirovljenika jer to samo znači da većina njih živi u siromaštvu. Ljudi ne mogu tako živjeti, od povremene milostinje Vlade, to je neodrživo. I to je poražavajuće za Hrvatsku državu za koju su današnji umirovljenici radili cijeli svoj život. Zato ponavljam kako ću uporno i glasno govoriti o toj nepravdi sve dok ne bude ispravljena".

Milanović se na videu koji je objavio zahvalio na podršci Bloka umirovljenici zajedno te na njihovoj vjeri u njegov angažman za prava umirovljenika.

"Nemam nikakvih dilema da Hrvatska mora i može, ističem može, povećati mirovine. Novaca danas ima, ali nema političke volje ili nema sposobnosti da se trajno ispravi nepravda prema ljudima koji su gradili Hrvatsku. Promjena formule za izračun mirovina, kao što tvrde i umirovljeničke stranke s kojima sam razgovarao, ključna je odluka. Uostalom to im je obećano, a nikada nije učinjeno".

Usklađivanje mirovina s rastom plaća te povremeni Vladini paketi pomoći, prema Milanoviću, neće trajno povećati mirovine i osigurati dostojanstven život umirovljenicima. "Ljudi ne mogu tako živjeti, od povremene milostinje Vlade, to je neodrživo", rekao je.

