Predsjednik Zoran Milanović komentirao je činjenicu da su dva kanadera za gašenje požara i dalje na remontu u Velikoj Gorici te da se s njih već skidaju dijelovi. Ustvrdio je da se mogu kupiti dva nova kanadera.

Dva kanadera već su dulje vrijeme u remontnom zavodu u Velikoj Gorici. Pitali smo predsjednika i Vrhovnog zapovjednika je li upoznat s tom situacijom i koliko je vjerojatno da će ikad više poletjeti s obzirom na to da je, prema dostupnim informacijama, s jednog od njih počelo skidanje dijelova kako bi se koristili na protupožarnim letjelicama istog tipa. Milanović smatra da problem nije nerješiv.

"Pričam o tome da je upitno hoće li više poletjeti s obzirom da se dijelovi s njih skidaju, kanibalizacija“, upitala je predsjednika novinarka Nove TV Ivana Pezo Moskaljov.

"To se zove kanibalizacija? Pa gledajte, kupit ćemo nešto drugo, je li to problem za Hrvatsku državu? To je pitanje od nacionalnog interesa. Ne kupujemo dvadeset Boeinga, već dva nova aviona specijalizirana za gašenje požara. Može li to Hrvatska? Može! Ako može kupiti dvanaest višenamjenskih lovaca, a može i treba, onda može kupiti i dva kanadera ili što se već kao zamjena za to proizvodi", poručio je Zoran Milanović.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr